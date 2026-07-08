PNL anunţă că va face apel după ce Tribunalul i-a anulat toate deciziile din Congres. Partidul va funcţiona pe statutul adoptat în 2025

Bolojan şi echipa sa, la Congresul din 21 iunie 2026. Captură video Antena 3 CNN

Partidul Naţional Liberal a transmis, miercuri, după ce Tribunalul Bucureşti a hotărât suspendarea provizorie a tuturor deciziilor adoptate de liberali la Congresul Extraordinar din 21 iunie, că "ne vom exercita dreptul de apel". "Precizăm de asemenea că instanța nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri și decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speței", au mai justificat liberalii.

PNL anunţă că ”va continua toate demersurile legale până la pronunţarea unei soluţii definitive".

"Partidul Național Liberal va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinței majorității liberalilor. PNL își va căuta dreptatea până la capăt.



Am luat act de hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul București privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel.



Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea Partidului Național Liberal se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025.



Precizăm de asemenea că instanța nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri și decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speței.

Considerăm că aceste contestații se înscriu într-o serie de acțiuni inițiate de un grup restrâns care încearcă să blocheze procesul de reconstrucție al Partidului Național Liberal prin intermediul instanțelor, după ce nu a reușit să convingă majoritatea membrilor partidului prin mijloace democratice.

Procedura urmată de PNL pentru organizarea Congresului Extraordinar a fost una corectă și a respectat prevederile statutare.



Nu putem să nu observăm că, anul trecut, PNL a organizat un Consiliu Național și un Congres, a votat și ratificat un statut și a ales o conducere ca și acum, fără probleme.

Cu toate acestea, de această dată deciziile Congresului au fost contestate si suspendate de Tribunalul București.



Voință politică a PNL, exprimată democratic de membrii partidului, nu poate fi înlocuită prin acțiunile unei minorități și nici anulată prin interpretări neunitare și absurde ale unor proceduri interne. Legitimitatea politică rezultată din votul masiv al Congresului rămâne fundamentul conducerii Partidului Național Liberal.

Partidul Național Liberal va continua toate demersurile legale până la pronunțarea unei soluții definitive, astfel încât voința majorității liberalilor să fie pe deplin respectată.

PNL a acționat și va acționa exclusiv în cadrul legal. Partidul Național Liberal își va continua procesul de reconstrucție și modernizare, cu respect pentru lege, pentru instituții și pentru votul democratic exprimat de membrii săi", se mai arată în comunicatul PNL.

Ce a suspendat Tribunalul București

Instanța a admis cererea formulată împotriva Partidului Național Liberal și a suspendat provizoriu:

hotărârile 01/2026 și 02/2026, adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie;

hotărârea prin care a fost aleasă noua conducere a PNL, după aprobarea moțiunii „Modernizare cu rădăcini”;

hotărârea prin care au fost ratificate modificările aduse Statutului PNL;

cele 13 decizii ale Biroului Permanent Național adoptate pe 21 și 23 iunie.

„Suspendă provizoriu executarea și efectele următoarelor hotărâri, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a Civilă”, se arată în minuta instanței.