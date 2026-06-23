PNL pune condiții lui Nicușor Dan: “Nu vom vota un guvern dacă are trădători din PNL, plagiatori sau condamnați penal”

Alexandru Muraru a mai spus că PNL s-a schimbat fundamental și va continua să facă acest lucru în anii următori. Foto: Hepta

Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat condițiile liberalilor înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, avertizând că partidul condus de Ilie Bolojan nu va susține niciun guvern care ar include “trădători din PNL”, plagiatori sau persoane condamnate penal. Totodată, acesta a anunțat că liberalii care au susținut guvernul propus de Adrian Veștea, vor fi excluși luni din partid, precizând că PNL intră într-o nouă etapă și se delimitează de vechile practici politice.

“Înaintea consultărilor care urmează la ora 14.00, avem un mesaj clar pentru Nicușor Dan. Nu vom vota niciun guvern dacă are în componența sa trădători din PNL. Și nici plagiatori sau condamnați penal.

Așa că, îi transmit președintelui României să lase jocurile meschine, să iasă din hipnoză, și vină la consultările cu Partidul Naţional Liberal cu decență și bună-credință.

În altă ordine de idei, astăzi se încheie cariera în PNL pentru toți cei care au trădat deciziile de duminică luate în Congres. Cei care s-au aflat pe lista guvernului Veștea și au votat aseară acest guvern al fripturismului și nesimțirii, vor fi excluși astăzi din PNL. Din acest moment, aceștia nu vor mai fi de folos PSD-ului”.

Alexandru Muraru a mai spus că PNL s-a schimbat fundamental și va continua să facă acest lucru în anii următori:

“Camerele televiziunilor le-au surprins figurile descompuse de minciuni și ticluiri, de ură și parvenire. Cu ei se încheie definitiv o epocă a combinațiilor.

De astăzi, PNL s-a schimbat fundamental și va continua să facă acest lucru în anii următori. Fie că vom fi în opoziție sau la guvernare, vom acționa cu grijă pentru interesul public și pentru apărarea democrației”.