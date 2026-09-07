PNL și USR au sesizat CCR după împărțirea posturilor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților: "Un început de lovitură de stat"

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a precizat că acest demers se înscrie în înţelegerile nepublice pe care le-au realizat PSD şi AUR. Foto: Agerpres

PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu modul în care au fost împărțite posturile din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Cele două partide susțin că repartizarea nu respectă ponderea formațiunilor din Parlament și acuză PSD și AUR că au modificat această proporție în detrimentul PNL și USR.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a precizat că noua împărțire a posturilor reprezintă un început de lovitură de stat dată de AUR şi de PSD, care ar fi ignorat voinţa poporului.

”Nu este vorba despre posturi. Noi nu le luptăm pentru posturi, ci ne luptăm pentru o normalitate, pentru o democraţie pe care noi o dorim în România. În acest moment, poporul a spus că anumite partide trebuie să fie în Parlament în anumite proporţii, iar proporţia din Parlament trebuie să fie văzută inclusiv în Biroul permanent. Aici este problema fundamentală care s-a întâmplat prin acest început de lovitură de stat dat de AUR şi de PSD, şi anume că au schimbat voinţa poporului. Mi-e greu să îmi imaginez că cineva care se declară suveranist încalcă flagrant voinţa poporului, pentru că despre asta este vorba”, a spus deputatul USR Alexandru Dimitriu într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, Constituția precizează că în Birourile Permanente trebuie să se respecte ponderea dată din Parlament iar această pondere în acest moment nu este îndeplinită. Deputatul USR acuză că 13 deputaţi de la SOS România generează un loc în Birou Permanent, în timp ce peste cincizeci de deputaţi PNL generează tot un loc.

”Este o încălcare flagrantă a dispoziţiilor constituţionale, este o încălcare flagrantă a statului de drept şi cu acest lucru nu te poţi juca. De aceea am formulat această sesizare care, în mod normal, ar trebui să fie primită de Curtea Constituţională şi să anuleze această pondere”, a arătat Dimitriu.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a precizat că acest demers se înscrie în înţelegerile nepublice pe care le-au realizat PSD şi AUR, înainte de începerea sesiunii parlamentare.

”Este bine să nu acceptăm că acest abuz să continue. De aceea am realizat această sesizare, pentru a combate abuzul la care se pretează noua alianţă toxică de guvernare PSD-AUR-SOS”, a menţionat Andronache.

Boicot anunțat de PNL și USR

Liderii grupurilor parlamentare PNL și USR de la Camera Deputaților au anunțat, miercuri, un protest comun, acuzând PSD și AUR că și-au împărțit discreționar posturile din conducerea acestei camere parlamentare.

"Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent (...)

Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii și totodată vedem cum continuă abuzul, în sensul în care legi pe care colegii noștri din grupul parlamentar USR le-au promovat și care, în mod evident, fac bine pentru consolidarea independenței justiției, sunt puse abuziv pe ordinea de zi, au fost trecute abuziv prin Comisia juridică, în sensul respingerii acestora și urmează să dea un vot astăzi asupra acestora", a spus liderul de grup PNL, Gabriel Andronache.