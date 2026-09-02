PNL și USR anunță boicot comun la Camera Deputaților și acuză PSD și AUR că și-au împărțit abuziv posturile de conducere 

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Parlamentul României - Camera Deputaților / Facebook

Liderii grupurilor parlamentare PNL și USR de la Camera Deputaților au anunțat, miercuri un protest comun, acuzând PSD și AUR că și-au împărțit discreționar posturile din conducerea acestei camere parlamentare.

"Competența în cazul negocierii, cât și în cazul renegocierii funcțiilor din Biroul Permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură, cum este alianța de guvernare PSD - AUR - SOS (...), iar eventuala modificare a componenței Biroului Permanent ca urmare a renegocierii, ceea ce afirmă dânșii că au făcut ieri, se realizează începând cu următoarea sesiune.

Există inclusiv o decizie a Curții Constituționale. Potrivit acesteia, modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, este în mod evident un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român.

Lider de grup PNL: Vom boicota toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de grup

De aceea, vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent (...)

Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii și totodată vedem cum continuă abuzul, în sensul în care legi pe care colegii noștri din grupul parlamentar USR le-au promovat și care, în mod evident, fac bine pentru consolidarea independenței justiției, sunt puse abuziv pe ordinea de zi, au fost trecute abuziv prin Comisia juridică, în sensul respingerii acestora și urmează să dea un vot astăzi asupra acestora", a spus liderul de grup PNL, Gabriel Andronache.