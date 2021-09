Congres PNL 25 septembrie 2021. Portret de candidat: Cine este Florin Cîțu și de ce vrea șefia PNL

Antena 3 va transmite în direct de la Congresul PNL 25 septembrie 2021 şi va veni cu informaţii importante, pe măsură ce acestea se întâmplă.

Tinerețea tumultoasă a candidatului Florin Cîțu a lovit, ca un boomerang, când s-a aflat că, la 28 de ani, Cîțu a condus beat și a stat două zile la pușcărie.

Cum, însă, președintele Klaus Iohannis îl susține, fără rezerve, greii partidului s-au încolonat în spatele premierului.

”Sunt un liberal convins, un om care am trăit viața după principii liberale. PNL are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o conducere care să vină cu elemente de noutate”, spunea Florin Cîțu la depunerea candidaturii sale pentru șefia PNL.

Congres PNL 25 septembrie 2021: Cine este candidatul Florin Cîțu

Superman din PNL - așa se vede premierul Florin Cițu.

A fost economist în cadrul Băncii Naţionale a Noii Zeelande şi în cadrul Băncii Europene de Investiţii.

În cadrul ING Bank, a lucrat ca economist şef, iar, în 2008, a fost acuzat că a avut legătură cu atacul speculativ asupra leului. Lucrurile n-au fost, însă, lămurite niciodată.

În politică a intrat în 2016, când Alina Gorghiu, președintele liberalilor pe atunci, l-a pus pe lista senatorilor. Trei ani mai târziu, în mandatul de premier al lui Ludovic Orban, Cîţu a fost numit ministru de finanţe.

În încercarea de a ajunge la alegeri anticipate, Iohannis și Orban l-au propus premier de sacrificiu. Cabinetul său n-a mai ajuns la vot. Cîțu s-a retras cu o oră înainte de ședință.

"Să nu uităm că Florin Cîțu a purtat negocieri extrem de importante și cu partenerii europeni, a purtat negocieri importante și cu instituțiile internaționale.

A fost propunerea președintelui - interesantă - ca fiecare să scriem separat, fără să vedem, propunerea de premier. Am scris același nume", a spus Ludovic Orban în decembrie 2020.

Așa a ajuns Florin Cîțu premier. Unul… altfel.

Petele negre din trecutul lui Florin Cîțu

”Am lucrat, am spalat vase un trimestru, am lucrat la cantină, am lucrat postaş, în campus, și avansam, învățam și eu care sunt locurile de muncă mai bune și apoi la un centru audio vizual și jucam fotbal”, a povestit Florin Cîțu în podcastul lui Mihai Morar.

Dar premierul n-a spus totul despre trecutu-i tumultos.

”Da, acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare.

Este interesant că în 4 tururi de scrutin cu PSD nu au aparut acele informații, apar acum, în competiția internă din PNL”, a mai dezvăluit candidatul Florin Cîțu.

Coaliția PNL, USR PLUS, UDMR a mers mai departe. Până când premierul l-a remaniat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a semnat programul Anghel Saligny, adică banii pentru primari.

”Nu voi accepta în Guvernul Romaniei miniștri care să se opună modernizării României”, a spus Cîțu.

Așa că premierul a rămas acum cu un guvern minoritar. Nu e clar pentru cât timp.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla după Congresul PNL 25 septembrie 2021.

