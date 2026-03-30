Predoiu, după ce poliţiştii au descoperit fabrica de bani de la Suceava: 2,5 milioane de euro în bancnote falsificate, confiscate

Publicat la 16:06 30 Mar 2026

Aproximativ 2,5 milioane de euro în bancnote falsificate au fost confiscate în România şi Bulgaria ca urmare a acţiunii poliţiştilor şi procurorilor în cazul fabricii clandestine de bani de la Suceava, anunţă ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, notează Agerpres.

"2,5 milioane de euro în bancnote falsificate, scoase din circulaţie în România şi Bulgaria! Nu este doar o captură, ci un exemplu concret al luptei MAI împotriva criminalităţii organizate: o fabrică clandestină de bancnote falsificate, destructurată de poliţiştii români şi bulgari.

Grupul infracţional acţiona pe teritoriul României şi al Bulgariei, producând bancnote false de 50, 100 şi 200 de euro. Liderul grupului amenajase o imprimerie secretă în judeţul Suceava.

Cum s-a intervenit? Brigăzile de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat percheziţii domiciliare şi au identificat 'fabrica de bani', amenajată într-un imobil izolat, aflat în construcţie. Remarc excelenta colaborare dintre Poliţia Română şi Poliţia din Bulgaria", spune Predoiu într-un mesaj publicat, luni, pe Facebook.

Ministrul de Interne explică şi rezultatul acestei anchete:

* trei persoane reţinute, ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile în România, iar alte cinci persoane arestate în Bulgaria;

* aproximativ 2,5 milioane de euro în bancnote falsificate, confiscate (din care 1.281.400 în România);

* echipamente de falsificare ridicate: presă termică, dispozitiv CNC laser, imprimante, holograme.

Trei români sunt acuzaţi că, împreună cu italian, au constituit o grupare de criminalitate organizată, ce a acţionat în România şi Bulgaria, în scopul săvârşirii infracţiunilor de falsificare de monede şi de punere în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.

Concret, inculpaţii au înfiinţat, în judeţul Suceava, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200 de euro, 100 de euro şi 50 de euro, banii fiind ulterior distribuiţi în România şi Bulgaria.

Fabrica a fost amenajată într-un imobil aflat în construcţie în localitatea suceveană Burla, într-o zonă mai izolată.

În imobilul respectiv, anchetatorii au găsit, săptămâna trecută, 1.281.400 de euro falşi, diverşi pigmenţi şi tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice şi imprimante.