Predoiu, la ședința Programului Litoral 2026: Misiunea noastră este să fim pieptul care se pune între pericol și cetățean, fără ezitare

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Cătălin Predoiu / Facebook

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a spus că, deși „festivalurile sunt ocazii în care oamenii se bucură, se relaxează și sunt încântați de artă”, acestea devin „devin din ce în ce mai complexe, mai numeroase, cu o participare tot mai mare, iar situațiile sunt din ce în ce mai complicate”. Astfel, Predoiu subliniază că autoritățile trebuie să fie „pieptul care se așază între pericol și cetățean, întotdeauna fără ezitare și cu eficiență”. „Siguranța publică a ajuns, cred eu, nedeclarat, un brand de țară recunoscut”, a spus el.

„Festivalurile sunt ocazii în care oamenii se bucură, se relaxează și sunt încântați de artă. Totuși, ele devin din ce în ce mai complexe, mai numeroase, cu o participare tot mai mare, iar situațiile sunt din ce în ce mai complicate. Combinate și cu schimbările climatice sau cu fenomenele meteo care apar intempestiv, acestea generează tot felul de provocări pe care noi trebuie să le metabolizăm, să le absorbim și să le disipăm șocul înainte ca acesta să ajungă la cetățean. Asta este misiunea noastră: să fim pieptul care se așază între pericol și cetățean, întotdeauna fără ezitare și cu eficiență.

Noi nu avem voie să lăsăm garda jos nicio clipă, indiferent ce guvern, ce negocieri, câte guverne se discută, se dezbat, se votează sau se resping. Nu este treaba noastră. Ba aș putea spune că, cu atât mai mult cu cât instabilitatea politică este mai mare, cu atât noi trebuie să fim mai prezenți la datorie, mobilizați, profesioniști, fără a fi permeabili la niciun fel de influență cu privire la ce se întâmplă în zona politică. Ministerul Afacerilor Interne are o responsabilitate majoră față de cetățean”, a spus Predoiu.

El susține că „siguranța publică a ajuns, cred eu, nedeclarat, un brand de țară recunoscut”.

„Siguranța publică, grație muncii dumneavoastră, a ajuns, cred eu, nedeclarat, un brand de țară recunoscut. Ce altceva înseamnă faptul că foarte mulți cetățeni străini care vin în România spun: „E mai sigur decât în țara mea”? Vorbesc despre cetățeni din vestul Europei, care călătoresc în interes de afaceri sau pentru turism. Unii chiar se stabilesc în România ori vin cu scopul de a studia, de exemplu, și spun, după o perioadă: „E mai sigur decât la mine acasă”. Acesta este un brand de țară și nimic altceva, iar acest lucru trebuie păstrat, trebuie apărat. Chiar un ambasador îmi spunea recent, la București, că fiica sa a venit să stea pentru o perioadă în România și și-a prelungit șederea pentru că se simte atât de bine și în siguranță încât vrea să își mute studiile la București, să studieze aici”, a mai spus ministrul interimar al Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu a fost, vineri, la ședința operativă cu structurile MAI de evaluare a Programului Litoral 2026. Acolo, el a afirmat că „proiectul-pilot Constanța a produs rezultate: infracționalitatea generală și cea din mediul școlar au scăzut și prezența forțelor de ordine este mai vizibilă”.