Predoiu spune că Guvernul trebuie să atragă investiţii străine: "Nicio țară nu se descurcă astăzi fără ele. Trebuie să le stimulăm"

Foto: Getty Images

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a spus miercuri că Guvernul trebuie să "să gândim un fel de model economic al României astfel încât să transformăm România într-o țară atractivă pe harta lumii din punctul de vedere al investițiilor străine". "Nicio țară nu se descurcă astăzi fără investiții străine și cred că trebuie un regim de stimulare", a spus el, în direct la Antena 3 CNN.

"În primul rând subliniez că problema deficitului este una reală, nu inventată, și este gravă, nu exagerată. Bolojan și-a asumat o muncă de sacrificiu, foarte grea, dificilă și de explicat, și de acceptat, pentru că inevitabil unele consecințe afectează bunăstarea fiecărui cetățean aproape, și e foarte greu să îi explici, oricâte argumente ai avea. Este foarte greu să te uiți în ochii unui om și să îi spui că va trebui să facă un sacrificiu, iar unii sunt în situații mai complicate. Înainte de orice, aș vrea să spun că această muncă trebuie respectată și că munca lui Bolojan trebuie înțeleasă în contextul dat. Nu sunt decizii pe care și le-a dorit, nu e un context dorit, ci unul primit de Guvern.

Nu este corect să fie atacat și uneori jignit pentru această muncă. Dacă unele măsuri sau soluții merită discutate de două-trei ori, atunci calea corectă este de a veni cu alte variante de lucru și nu de a expedia toată discuția într-un soi de atac la adresa premierului.

Ați evocat un context economic și riscul ca el să se transforme într-o criză economică. Eu cred că soluția ar veni din politici de creștere care să fie lansate imediat după ce măsurile de echilibrare vor fi luate, politici care să vizeze atragerea de investiții, fie locale, românești, de capital autohton, fie străine. Nicio țară nu se descurcă astăzi fără investiții străine și cred că trebuie un regim de stimulare. Ne trebuie un pachet de creștere economică, de relansare", a spus Predoiu.

El a sublinait că trebuie să privim problema în ansamblu.

"Trebuie să privim problema în ansamblu: putem să ne uităm la deficitul bugetar sau să constatăm că problema este ponderea lui în PIB.

Trebuie să acționăm și la creșterea PIB-ului și nu se poate face decât prin investiții. Trebuie să ne uităm rapid prin ministere, în mediul de afaceri, împreună cu Banca Națională și cu băncile comerciale, trebuie să gândim un fel de model economic al României plecat de la condițiile României şi oportunităţile pe care le oferă și să gândim în lunile următoare, cel târziu, un tip de abordare fiscală în ceea ce privește investițiile, astfel încât să transformăm România într-o țară atractivă pe harta lumii din punctul de vedere al investițiilor străine.

Există foarte mulți bani în lume gata de investit acolo unde guvernele oferă un regim predictibil, un mediu fiscal și administrativ prietenos, care să atragă aceste investiții și să genereze locuri de muncă. Trebuie să facem un astfel de efort", a continuat el.

El a subliniat că am putea săne uităm în zona Golfului, pentru că "Arabia Saudită are disponibilități de investiții foarte mari".

"Trebuie să recunoaștem că e o poziție interesantă pentru un stat ca România, care are foarte multe interese regionale. Arabia Saudită are disponibilități de investiții foarte mari și am putea să ne uităm foarte serios la zona Golfului ca la o platformă de atragere a investițiilor străine și a relațiilor de care România are nevoie atunci când interesul o cere.

Sunt și alte zone de unde putem atrage investiții străine. În ultimii ani am mers pe un model simplu: atragem fonduri europene, capital local și puține investiții străine.

E complicat cu fondurile europene, capitalul local are și el o capacitate de combustie, zona e complicată în regiune pentru investiții străine și e dificil, mai puțin dacă Guvernul face cumva să le atragă", a subliniat el.