Un director ADR a fost confundat cu Bolojan și huiduit, la Botoșani. Premierul a plecat pe o altă ușă

Reforma administrației publice, locale și centrale, a pus pe jar primarii din toată țara, care trebuie să își reducă cheltuielile, în 2026, cu 10%. Foto: colaj Antena 3 CNN/Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a fost, din nou, huiduit în stradă. Câteva zeci de persoane s-au adunat, sâmbătă, în fața Primăriei din Botoșani, unde prim-ministrul a avut o întâlnire cu primarul și cu prefectul orașului. Protestatarii au izbucnit în huiduieli și au scandat „demisia” și „trădătorul”.

ACTUALIZARE: Protestatarii l-au confundat pe Ilie Bolojan cu directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și au izbucnit în scandări și huiduieli când acesta s-a îndreptat spre mașină.

Potrivit reporterului Antena 3 CNN, când au aflat că premierul Ilie Bolojan a părăsit clădirea pe la o altă ieșire au încercat să se ducă după el, dar au fost opriți de jandarmi.

--Știrea inițială--

Ilie Bolojan se află în Botoșani, unde la ora 10:00 a avut o întâlnire cu primarul și cu prefectul orașului. În fața clădirii Primăriei s-au strâns, sâmbătă dimineață, câteva zeci de persoane, care l-au huiduit pe premier și i-au cerut demisia. Aceștia au fost înconjurați de jandarmi.

După întâlnirea de la Primăria Botoșani, premierul participă la o întâlnire organizată la Camera de Comerț, unde va avea discuții cu reprezentanții mediului de afaceri local.

Vizita în Botoșani se va încheia la ora 13:00, într-o sală de conferințe, unde premierul Ilie Bolojan se va întâlni cu primarii din județ pentru a discuta teme de interes local și administrativ, potrivit agendei anunțate de Guvernul României.

Prim-ministrul este într-un turneu prin țară pentru a discuta cu primarii

Reforma administrației publice, locale și centrale, a pus pe jar primarii din toată țara, care trebuie să își reducă cheltuielile, în 2026, cu 10%.

Astfel, săptămâna aceasta, Ilie Bolojan a stat faţă în faţă cu edilii din Moldova, în contextul în care tot mai mulți primari îi solicită premierului să mențină finanțările pentru investițiile locale și să nu blocheze proiectele aflate deja în derulare. Aceştia avertizează că renunțarea la investițiile locale ar avea efecte grave asupra comunităților.

Premierul speră că în urma acestor discuții va obține cooperarea primarului și va putea adopta pachetul de legi necesare pentru reforma administrației publice.

Turneul premierului însă nu este lipsit de scandal, după ce mai mulți edili de la PSD au refuzat să stea de vorbă cu Ilie Bolojan. Potrivit unui comunicat de presă transmis de PNL Iași, mai mulți primari PSD ar fi confirmat inițial participarea la întâlnirea cu premierul, dar ulterior ar fi primit apeluri de amenințare din partea liderilor locali, care i-ar fi determinat să se retragă.

„Atacul concertat al social-democraţilor nu este despre `grija faţă de comunităţi`, ci despre teama de reformă, despre disperarea de a pierde controlul asupra banilor publici risipiţi şi despre refuzul de a accepta că vremea `dosarului cu şină` şi a sinecurilor de partid a apus”, a acuzat PNL.

Social-democrații susțin însă că „întrunirea este una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate”. O altă critică formulată de PSD Iași vizează lipsa unei conferințe de presă în programul premierului, în contextul în care întâlnirea cu primarii are loc cu ușile închise.