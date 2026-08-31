Preşedintele CJ Dâmboviţa: Toate cele 12 proiecte accesate prin PNRR au fost finalizate cu succes

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan. Foto: Facebook

Consiliul Judeţean (CJ) Dâmboviţa a finalizat cu succes toate cele 12 proiecte accesate prin PNRR, valoarea totală a finanţării fiind de 166 de milioane de lei, a anunţat, luni, preşedintele instituţiei, Corneliu Ştefan.

"31 august este termen limită prin care şi în judeţul nostru, dar şi în toată ţara, trebuie să finalizăm toate proiectele care au fost finanţate prin PNRR. Consiliul Judeţean Dâmboviţa a avut 12 proiecte depuse, 12 contracte semnate şi 12 contracte finalizate cu proces verbal de recepţie. Primul proiect pe care l-am semnat: reducerea riscului de infecţii nosocomiale prin achiziţia de echipamente şi materiale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte. Valoare totală a proiectului, 35 milioane de lei", a precizat Corneliu Ştefan într-o postare pe Facebook.

Preşedintele CJ Dâmboviţa a prezentat şi restul proiectelor, între care reabilitarea şi modernizarea clădirii Secţiei de tratamente recuperatorii şi a pavilionului administrativ din cadrul Spitalului Judeţean (valoare totală a proiectului 15 milioane de lei) şi digitalizarea activităţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte (valoare totală a proiectului 4,5 milioane de lei).

Un alt proiect PNRR a vizat dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe din judeţul Dâmboviţa în valoare de 65 milioane de lei.

"Este cel mai mare proiect din acest capitol din România pe care l-am desfăşurat la nivelul Consiliului Judeţan Dâmboviţa. Au fost dotate cu mobilier, material didactic şi echipamente IT 63 de unităţi de învăţământ din cele 52 de localităţi din judeţul nostru care au fost parteneri în acest proiect", a subliniat preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.

Conform acestuia, alt proiect a fost achiziţia de microbuze electrice noi pentru şcolile din judeţul Dâmboviţa, valoarea totală fiind de 36 milioane de lei.

"Am fost primul judeţ din România care am semnat contractul de finanţare pentru modernizarea şi dotarea bibliotecilor. Au fost nu unul, au fost două proiecte depuse pentru bibliotecile din judeţ. Astfel, au fost reabilitate şi modernizate patru biblioteci din judeţul nostru, iar 37 de biblioteci din judeţul Dâmboviţa au fost echipate cu componente digitale noi", a mai spus sursa citată.

Celelalte proiecte PNRR derulate de CJ Dâmboviţa au fost: Centrul de servicii de recuperare neuromotorii de tip ambulatoriu pentru persoanele adulte cu dizabilităţi Iris, proiect derulat prin DGASPC Dâmboviţa, cu o valoare totală de 5 milioane de lei, precum şi alte patru proiecte derulate tot prin DGASPC cu o valoare totală de 1,5 milioane de lei, proiecte prin care s-au achiziţionat dotări specifice.

"Ne-am încadrat în termenul 31 august, aşa cum a fost termenul prevăzut la nivelul Guvernului României. Absolut toate proiectele au fost finalizate cu succes", a concluzionat preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.

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