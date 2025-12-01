Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale. Cine e veteranul de război Ion Vasile Banu

Publicat la 07:57 01 Dec 2025

Președintele l-a decorat, de Ziua Națională, pe veteranul de război Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. FOTO X Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a decorat, cu prilejul Zilei Naționale, pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

Președintele a transmis într-un mesaj pe rețeaua socială X că aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie.



"La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942.

Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa.



Veteranul de război Ion Vasile Banu. FOTO: X Nicușor Dan

Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului.



Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană.



Veteranul de război Ion Vasile Banu. FOTO: X Nicușor Dan

În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre.



La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!", a transmis Președintele.