Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după perchezițiile DNA la fostul său șef de cabinet

<1 minut de citit Publicat la 13:44 31 Mar 2026 Modificat la 13:45 31 Mar 2026

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă la Brașov, 31 martie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a oferit marți prima sa reacție după perchezițiile DNA la Cristian Anton, fostul său șef de cabinet în perioada în care ocupa funcția de ministru al Transporturilor, actual director general al Autorității Rutiere Române (ARR).

Întrebat despre subiect în cadrul unei conferințe de presă susținute la Brașov, Grindeanu a declarat:

„Am văzut în această dimineață. Cine nu respectă legea, să plătească. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, repet, dacă cineva greșește, nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru. Cine nu respectă legea, plătește.”

Perchezițiile DNA – Serviciul Teritorial Cluj – sunt încă în desfășurare la ARR, într-un dosar care vizează fapte de corupție și infracțiuni asimilate acestora, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Ancheta vizează și biroul lui Cristian Anton din sediul Ministerului Transporturilor, precum și domiciliile acestuia din București și Timișoara, unde procurorii au găsit sume importante de bani: aproximativ 50.000 de euro și bani depozitați în cutii.

Acțiunea face parte dintr-o anchetă mai amplă privind suspiciuni de fraudare a examenelor pentru obținerea atestatelor profesionale pentru șoferi și emiterea certificatelor necesare activităților de ride-sharing.