Primar PSD, în haine texane luate din SUA: A mers la Congres în ciocate albe cu toc. „N-am fost niciodată progresist. Sunt tradițional”

<1 minut de citit Publicat la 17:42 07 Noi 2025 Modificat la 17:43 07 Noi 2025

Unul dintre primarii care au participat la Congresul PSD de vineri, de la București, a făcut senzație cu ținuta sa colorată, în stil texan, și alegerea inedită în materie de încălțări și accesorii. Edilul Ionescu Ion a purtat un costum albastru într-o nuanță veselă, asortat cu camașă albă și cravată bleumarin, în picioare ciocate albe cu toc, iar pe cap o pălărie.

Reporter: De unde v-ați inspirat?

Primarul Ionescu Ion: Așa sunt eu. Sunt un primar de lângă Craiova. Comuna Pleșoi dacă ați auzit, aproape de Craiova

Reporter: Cum vi s-a părut discursul?

Primarul Ionescu Ion: Super, într-adevăr noi avem mare încredere, că dacă n-aveam încredere, să știți să nu participam ca delegat. Dar într-adevăr merită (n.r. Sorin Grindeanu) să fie președintele celui mai mare partid din România.

Reporter: E e mai bine să nu mai fiți progresiști?

Primarul Ionescu Ion: Eu n-am fost în viața mea progresist. Sunt tradițional.

Reporter: Totuși, ținuta dumneavoastră spune altceva.

Primarul Ionescu Ion: Nu, nu e adevărat. Adică depinde, mai înșeală, știți dumneavoastră, mai înșeală aparențele.

Reporter: Dar ce botine aveți? Ciocate, ce sunt?

Primarul Ionescu Ion: Am niște verișori în Statele Unite și Canada care îmi mai procură elemente vestimentare mai deosebite.