Primarul care l-a acuzat pe Bolojan că are un „plan secret” revine cu precizări: „Un alt lider PNL a spus că va fi premier de la USR”

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic. Foto: Facebook

Primarul orașului Cavnic, care declarase că premierul Ilie Bolojan ar fi spus că rotativa cu PSD nu va avea loc în 2027 pentru că Nicușor Dan vrea „premierul lui”, a revenit asupra afirmației și a susținut că i-au fost răstălmăcite vorbele. Vladimir Petruț a spus, la Antena 3 CNN, că nu a mințit și prim-ministrul le-a dezvăluit că nu va avea loc rotativa cu premier de la PSD. Totuși, o rotativă ar urma să aibă loc cu un premier dorit de Președintele Nicușor Dan. Dar nu Ilie Bolojan a spus asta, ci un alt lider liberal, a adăugat edilul.

Vladimir Petruț a insistat, la Antena 3 CNN, că Ilie Bolojan le-ar fi spus primarilor PNL din Maramureș să stea liniștiți, deoarece nu va fi numit un prim-ministru de la PSD în 2027, dar a adăugat că afirmația potrivit căreia președintele și-ar dori „premierul lui” i-ar aparține unui alt lider liberal, al cărui nume nu l-a menționat.

Anterior, miercuri seara, Petruț a declarat la Sinteza Zilei că premierul Bolojan le-a spus primarilor din Maramureș că „va fi rotativă, dar nu cu premier PSD, pentru că președintele trebuie să aibă, și el, premierul lui, cum a avut și Iohannis.”

Președintele PNL Maramureș, prezent și el la întâlnirea cu Ilie Bolojan, a declarat că Petruț l-a înțeles greșit pe premier.

„Nu am mințit niciodată”

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, a stârnit o furtună în PNL Maramureș, după ce a spus la Antena 3 CNN că Ilie Bolojan le-ar fi spus, la o întâlnire cu mai mulți edili din județul Maramureș, că are un plan secret, iar în 2027 nu va avea loc rotativa cu PSD. Filiala PNL Maramureș a negat afirmațiile lui Petruț, dar acesta insistă că nu a mințit. A revenit totuși asupra unor declarații.

Petruț a declarat, miercuri seară, la Antena 3 CNN, că premierul „foarte sec, hotărât, cu siguranță de sine” le-a spus primarilor din Maramureș că „va fi rotativă, dar nu cu premier PSD, pentru că președintele trebuie să aibă, și el, premierul lui, cum a avut și Iohannis.”

A doua zi însă a revenit asupra acestor declarații, susținând că i-au fost răstălmăcite vorbele.

„Se tot răstălmăcește ce spun eu. 'Stați liniștit nu va fi premier PSD'. Nu era vorba că nu se face rotativa sau că PSD nu va fi în guvern. Era vorba că nu va fi premier de la PSD la rotativă. (...) Vă rog să urmăriți ce am zis eu. V-am spus foarte clar că la masa cu premierul, premierul ne-a spus că nu va fi niciun premier PSD”, a spus Petruț.

În ceea ce privește faptul că premierul le-ar fi zis că Nicușor Dan vrea premierul lui așa cum și-a dorit și Klaus Iohannis, edilul din Cavnic spune acum că nu Bolojan a zis asta. Afirmația ar fi fost făcută de un alt lider PNL.

„Discuția a mai durat două trei minute, premierul s-a ridicat și a plecat. Noi ne-am retras deoparte, eu m-am retras cu niște lideri politici la nivel național și am continuat discuția și atunci un stimat domn care a fost președinte de CJ care acum e într-o funcție puternică la București a spus 'băi, președintele trebuie să aibă premier, e o cutumă și Iohannis o avut, va avea premierul lui'.

Acolo erau foarte mulți tineri la nivel național, a fost și Sighiartău, Bode. Noi am continuat discuția, am întrebat 'cine va fi, va fi Cioloș?', 'Nu, nu, va fi din zona USR, va fi tehnocrat'. Și am zis 'de ce trebuie să dăm la ei'. Și a zis că 'trebuie să aibă și președintele premierul lui'.

De USR n-a spus Bolojan. Premierul a spus că nu va fi premier de la PSD și că va avea loc rotativa. Nu a spus că nu va avea (loc rotativa n.red). Doar că nu va fi de la PSD, 'stați liniștiți'”, a declarat acum edilul.

Ce spune șeful PNL Maramureș

La discuția cu premierul a participat și președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan. Acesta spune că edilul de la Cavnic l-a înțeles greșit pe premier, iar Ilie Bolojan ar fi zis de fapt că nu știe ce se va întâmpla după 2027 din punct de vedere financiar pentru România.

„(...) Vă pot spune cu toată responsabilitatea, și toți colegii care au participat la acea întâlnire pot confirma ceea ce spun, dacă cumva domnul primar a înțeles greșit ceea ce a spus premierul asta e altă discuție, însă premierul nu a spus niciodată că nu se va face rotativa. Ilie Bolojan a spus întotdeauna că avem un protocol semnat pe care PNL și dânsul îl va respecta punct cu punct”, a spus Bogdan la Antena 3 CNN.

Acesta a spus că primarul orașului Cavnic a înțeles greșit o afirmație făcută de Bolojan.

„Primarul din comuna Budești din județul Maramureș a spus cât se poate de clar 'domnule prim-ministru având în vedere că dumneavoastră luați acum măsuri de austeritate, tăiați cheltuieli bugetare, în 2027 o să vină PSD și o să dea din nou și tot ce ați strâns dumneavoastră și o să se ducă', premierul a zis 'nu știu ce se va întâmpla după 2027, dar cât sunt eu premier voi guverna pentru România'”, a declarat președintele PNL Maramureș.

Întrebat dacă a spus premierul că nu va avea loc rotativa cu PSD, Bogdan a răspuns: „nu a spus lucrul ăsta.”

„Nu știe ce se va întâmpla din punct de vedere financiar după 2027 și a disciplinei financiare. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Nu a fost discuția despre rotativă”, a adăugat el.

Primarul din Cavnic însă l-a contrazis.

„Până la un moment dat e corect. A spus nu se va întâmpla asta, eu nu am spus că nu va fi rotativa, atenție, nu știu de unde s-o scos asta, a spus că la rotativa nu va fi premier de la PSD. (...)Îmi pare bine că recunoaște că a fost discuția, că am fost toți la masă acolo, că a fost pusă întrebarea cum am zis eu, până aici aveți niște elemente, rămâne doar să spunem așa în spațiul public o nelămurire dacă ar fi spus premierul sau nu. Așteptăm rotativa și atunci o să mă sunați să îmi spuneți că am avut dreptate”, a mai declarat Vladimir Petruț la Antena 3 CNN.