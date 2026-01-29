PNL Maramureş neagă acuzaţiile primarului din Cavnic: Nu a existat nicio întâlnire cu Bolojan în care să spună că nu se face rotativă

Vladimir Petruț, primarul oraşului Cavnic şi Ilie Bolojan, premierul României. Sursa colaj foto: Facebook/Vladimir Petruț & Ilie Bolojan

Oficialii din cadrul PNL Maramureș au negat joi dimineaţa declaraţiile primarului din oraşul Cavnic, Vladimir Petruț, care a spus seara trecută, la Antena 3 CNN, că premierul României, Ilie Bolojan ar avea un "plan secret". "Nu a existat nicio discuție despre vreo «rotativă» sau despre înțelegeri politice informale, așa cum se sugerează ulterior", au transmis reprezentanţii Partidului Naţional Liberal într-un comunicat în care au făcut mai multe "clarificări esențiale".

Edilul Vladimir Petruț a susţinut în cadrul ediţiei de miercuri a emisiunii "Sinteza Zilei" că prim-ministrul Bolojan le-ar fi spus reprezentanților partidului PNL că rotativa agreată cu PSD nu se va produce.

"Primarul orașului Cavnic a participat la o discuție alături de alți primari, în cadrul căreia a avut posibilitatea să adreseze întrebări și să ridice probleme. Nu a existat nicio discuție despre vreo « rotativă» sau despre înțelegeri politice informale, așa cum se sugerează ulterior. Aceste clarificări sunt necesare pentru a separa faptele de interpretări și pentru a asigura o informare corectă a opiniei publice", au precizat cei de la PNL Maramureș.

"În urma declarațiilor făcute de primarul orașului Cavnic, inclusiv în emisiunea din 28 ianuarie de la Antena 3, sunt necesare câteva clarificări esențiale, pentru ca opinia publică să fie corect informată:

1. Guvernul nu a retras fonduri orașului Cavnic – Suma invocată a fost executată de Agenția Națională de Administrare Fiscală din conturile primăriei, ca urmare a existenței unor datorii restante la contribuțiile salariale. Aceasta este o procedură legală, aplicată unitar la nivel național, indiferent de apartenența politică a primarului sau a consiliului local.

2. Primăria Cavnic nu a solicitat eșalonarea datoriilor, deși avea acest drept legal – Din datele disponibile, Primăria Cavnic se află printre foarte puținele unități administrativ-teritoriale aflate în această situație care nu au depus o cerere de eșalonare. În absența unei astfel de solicitări, Agenția Națională de Administrare Fiscală a aplicat procedura de executare silită, conform legii.

3. Afirmația potrivit căreia «Guvernul a luat banii» reprezintă o deformare a realității – Statul a aplicat strict cadrul legal, la fel ca în cazul oricărei instituții sau entități care nu își achită obligațiile fiscale. Nu a existat o decizie politică și nu a fost vorba despre o sancțiune discreționară", au transmis reprezentanţi ai biroului de presă PNL Maramureș prin-o postare pe Facebook.

Un alt aspect pe care l-au subliniat cei de la Partidul Naţional Liberal se referă la faptul că prim-ministrul României nu a trimis Corpul de Control la Primăria Cavnic.

"Premierul Ilie Bolojan nu a trimis Corpul de Control la Primăria Cavnic. Această informație este neadevărată. Eventuale solicitări de documente au avut loc în urma unor sesizări și prin mecanisme instituționale normale, fără implicarea directă a prim-ministrului", au mai transmis oficialii biroului de presă PNL Maramureș.

Preşedintele PNL Maramureş: "Premierul Ilie Bolojan a spus: «Vom vedea atunci cum se vor întâmpla lucrurile"

Preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan, a povestit joi dimineaţa, în cadrul emisiunii "NewsRoom" cu Mădălina Mihalache despre întâlnirea premierului Bolojan cu mai mulţi primari ai partidului.

"Cred că a fost necesar să facem aceste precizări, având în vedere că PNL Maramureş a fost gazda unui eveniment al Tineretului Naţional Liberal, unde au fost prezenţi premierul, secretarul general al PNL, dar şi alţi lideri PNL din regiune. Nu a existat la întâlnirea cu primarii nicio discuţie legată de rotativă, pentru că premierul Ilie Bolojan s-a oprit să discute cu primarii referitor la problemele pe care le au dânşii.

Singura chestiune a ridicat-o unul dintre colegii primari şi, repet, am fost şi eu la această întâlnire, iar acela a spus: «Domnule, acum noi tot strângem cureaua şi o să vină PSD peste un an de zile şi o să ne trezim că o împartă, că o să facă şi o să desfacă. Asta a fost singura chestiune", a declarat Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, la Antena 3 CNN.

Întrebat de prezentatoarea Antena 3 CNN, Mădălina Mihalache, ce a spus prim-ministrul României în urma declaraţiilor făcute de acel primar în cadrul întâlnirii oficiale, Ionel Bogdan a răspuns astfel:

"Premierul Ilie Bolojan a spus: «Vom vedea atunci cum se vor întâmpla lucrurile, acum trebuie să facem ce trebuie făcut». Deci, n-a zis niciodată că nu va fi rotativă. Premierul Ilie Bolojan, atunci când îşi ia un angajament îl duce până la capăt."