Primarul din Botoșani spune că școlile au acum tot ce trebuie de la PNRR și profesorii trebuie să mai ceară bani pentru fondul clasei

Primarul Botoşaniului, Cosmin Andrei, le cere profesorilor să nu mai strângă fondul clasei sau fondul şcolii FOTO: Facebook/ Cosmin Andrei

Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, a lansat, luni, un apel către directorii unităţilor de învăţământ din municipiu să nu solicite părinţilor bani pentru dotarea claselor în care învaţă copiii acestora.

El a declarat, pentru AGERPRES, că o astfel de solicitare este nejustificată, în condiţiile în care cea mai mare parte a şcolilor şi liceelor din Botoşani au fost reabilitate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Am făcut investiţii considerabile în sistemul educaţional botoşănean, dar aceste investiţii nu s-au referit doar la clădiri, care au fost reabilitate aproape în întregime, pentru că au rămas doar pereţii din clădirile construite acum 50 de ani, ci am făcut şi dotări în şcoli şi licee. Aceste dotări presupun mobilier, tehnică de calcul şi aşa mai departe. Cu alte cuvinte, nu mai este niciun motiv ca părinţii să contribuie la fondul clasei sau fondul şcolii", a afirmat Cosmin Andrei.

El avertizează că va face publice cazurile în care vor fi solicitaţi bani pentru fondul clasei sau fondul şcolii.