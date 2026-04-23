Primele decizii luate de Guvern fără miniștrii PSD: ajutoare pentru fertilizarea in-vitro și reguli noi pentru muncitorii străini

Prima ședință de Guvern fără miniștrii PSD, după ce partidul i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan și i-a cerut demisia. Foto: Guvernul României

În prima ședință de Guvern fără miniștrii PSD, Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede reguli noi pentru muncitorii străini și o hotărâre pentru acordarea de ajutoare financiare cuplurilor sau femeilor singure pentru fertilizarea in vitro.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a prezentat, actele normative adoptate de Executiv în prima ședință fără miniștrii PSD, după ce social-democrații i-au retras sprijinul lui Bolojan și i-au cerut demisia. Deocamdată, cei 7 miniștrii ai partidului nu au demisionat, dar și-au delegat secretarii de stat la ședință. Ilie Bolojan le-a mulțumit miniștrilor absenți pentru participarea la guvernare în ultimele 10 luni.

Reguli noi pentru muncitorii străini

În ședința de Guvern din 23 aprilie a fost adoptată o ordonanță de urgență care prevede reguli noi pentru muncitorii străini, dar și pentru angajatorii acestora și agențiile de plasare. „Noile reglementări facilitează accesul antreprenorilor din România la forța de muncă din state terțe, simplifică procedurile, reduce termenele de avizare în condițiile în care știm că e nevoie de forță de muncă pe piața din România”, a spus Dogioiu.

Astfel, OUG prevede crearea unei platforme - Working in Romania, unică, națională prin care Guvernul va gestiona „transparent, sigur și digitalizat accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România”.

OUG introduce:

lista ocupațiilor deficitare aprobată prin HG și actualizată simestrial pe baza datelor ANOFM, INS și a consultării partenerilor sociali;

un depozit financiar (75.000 de euro la 250 de muncitori aduși): „un mecanism de protecție preventivă obligatorie care garantează costurile aferente repatrierii sprjinului acordat muncitorilor aflați în situații de risc și executării amenzilor contravenționale pentru agențiile de plasare care nu își îndeplinesc obligațiile legale;

standardizarea contractelor;

principiul angajatorului plătește, în care se interzice solicitarea de taxe, comisioane, garanții și depozite de la lucrători;

„Ne aliniem astfel și OCDE”, a spus Ioana Dogioiu.

Guvernul a transmis că această lege ca ajuta la combaterea migrației ilegale, va proteja muncitorii străini de abuzuri și, cel mai important, îi va proteja pe lucrătorii români.

„E un câștig foarte important și pentru cetățenii români pentru că acest mecanism nou așează explicit recrutarea forței de muncă străine în raport cu nevoile pieței și protejează forța de muncă. Exceptând anumite zone înalt calificate procedurile de angajare pot fi inițiate numai pentru ocupațiile de pe lista cu cele deficitare. Principiul este că locurile de muncă trebuie ocupate de lucrători din piața internă, iar apelul la forța de muncă externă se face justificat și controlat”, a spus Dogioiu.

Angajatorii care vor să recruteze muncitori străini vor trebui să se înscrie în platforma anunțată de Guvern, iar autoritățile de resort pot verifica datele din acea platformă. „E lovită în mod direct intermedierea abuzivă”, a spus Dogioiu.

Vouchere pentru proceduri FIV

Tot în ședința de astăzi, Guvernul a adoptat o hotărâre care prevede acordarea de vouchere pentru proceduri FIV în perioada 2026–2030 femeilor singure sau cuplurilor.

„Programul are ca obiectiv sprijinirea familiilor sau femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, o problemă medicală care afectează aproximativ 10–15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România”, a precizat Guvernul.

Prin program, beneficiarii , cupluri infertile, căsătorite sau nu, precum și femei singure cu vârsta între 24 și 42 de ani, vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 lei:

5.000 lei pentru achiziția de medicamente specifice;

10.000 lei pentru proceduri medicale de fertilizare în vitro;

Voucherele sunt neimpozabile și pot fi acordate de maximum trei ori aceluiași beneficiar, în limita fondurilor disponibile.

Numărul maxim de beneficiari ai programului este de 10.000 anual, iar documentele se vor depune exclusiv online, printr-o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de MMFTSS în ordinea cronologică a depunerii și dacă dosarele sunt complete.

„Prin această inițiativă, Guvernul urmărește combaterea declinului demografic și facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate. Programul are, în același timp, un rol important în creșterea nivelului de conștientizare privind infertilitatea, România, la fel ca majoritatea țărilor europene, confruntându-se cu o scădere accentuată a natalității, și în susținerea dreptului fiecărei persoane de a-și întemeia o familie”, a transmis Ministerul Muncii.

La nivelul Uniunii Europene, rata medie a fertilității în anul 2023 a fost de 1,38 copii /femeie, conform datelor furnizate de Eurostat. România se situează la un nivel similar cu state precum Ungaria și Croația, dar sub media unor țări ca Franța sau Bulgaria, unde rata fertilității este relativ mai ridicată (1,66 copii/femeie, respectiv 1,81 copii/femeie).

Conferința de presă susținută de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, poate fi urmărită integral aici: