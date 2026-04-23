Ilie Bolojan le mulțumește miniștrilor PSD înainte ca aceștia să-și dea demisia: „A fost o muncă de echipă”

La finalul ședinței de guvern de joi, la care PSD nu a participat, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit miniștrilor social-democrați pentru „munca de echipă” din ultimele zece luni. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, Bolojan a subliniat că din ministere nu se vor face concedieri pe criterii politice.

„Nu există o informație oficială despre momentul în care vor fi depuse demisiile miniștrilor”, a răspuns Dogioiu, întrebată dacă premierul va amâna înregistrarea demisiilor miniștrilor PSD sau dacă le va trimite astăzi la Cotroceni.

Potrivit purtătorului de cuvânt, Bolojan le-a mulțumit miniștrilor PSD pentru colaborare:

„La finalul sedinței de Guvern, premierul Bolojan a ținut să le mulțumească miniștrilor PSD care nu au fost prezenți. A subliniat că tot ceea ce s-a realizat în cele zece luni a fost o muncă de echipă, la care fiecare și-a adus contribuția și fiecare are partea lui de responsabilitate.

Mulțumiri speciale au fost adresate domnului vicepremier Marian Neacșu pentru cum a colaborat cu premierul și cu echipa guvernamentală”.

Dogioiu a subliniat că și după demisia miniștrilor PSD, Guvernul își va continua activitatea în mod normal:

„Procedura legală este ca după ce aceste demisii vor fi depuse și înregistrate la Cancelaria premierului, împreună cu propunerile de interimari, vor fi trimise la Cotroceni pentru emiterea aprobării și decretelor de revocare, respectiv numire în funcția de interimar. După care Guvernul își continuă activitatea în mod normal, pentru că Guvernul are puteri depline”.

De asemenea, acesta a anunțat că premierul a cerut ca din ministere să fie păstrați sau eliberați din funcții oameni exclusiv pe criteriul competenței și a felului în care își fac meseria, nu pe criterii politice.

Întrebată pe cine va pune Bolojan miniștri interimari în locul social-democraților, Dogioiu a răspuns: „Deocamdată premierul lucrează la o potențială listă, care va fi activată în funcție de depunerea demisiilor miniștrilor PSD. Lista nu e definitivată, premierul se ocupă de acest lucru”.

În ceea ce privește demisia secretarilor de stat din PSD, Ioana Dogioiu a anunțat: „Deocamdată să vedem ce se întâmplă cu demisiile la nivelul miniștrilor. Eu nu pot să vă confirm nicio demisie. Tot ce pot să vă zic e ce a zis premierul. În ministere nu se vor face eliberări din funcție pe criterii politice. asta nu înseamnă nici că toată lumea rămâne, nici că toată lumea pleacă”.