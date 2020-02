'Am stabilit data de 29 februarie. Totuși, BPN de luni va fi ultima decizie dacă este pe 29 februarie sau pe 7 martie, astfel încât să se urmeze toate procedurile și toți colegii să poată participa la aceste alegeri. Am luat o decizie clară! Se va merge cu candidaturi pe proiecte politice și în echipă. Am decis modificări statutare care vor fi supuse votului în Congres. Este vorba despre lărgirea și schimbarea denumirii Comitetului Executiv.' a spus Marcel Ciolacu, după CEx PSD.