Florin Manole, despre impactul măririi salariului minim în mediul de afaceri: Nu toţi patronii au aceeaşi sensibilitate la această temă

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marţi seară, că nu toate industriile vor fi afectate în acelaşi mod de o eventuală majorare a salariului minim în 2026. "În IT nu cred că e nimeni pe salariul minim și acolo nu este o discuție despre asta. În restaurante însă este o temă", a afirmat Manole la Digi24. Subiectul salariului minim ar urma să fie discutat în şedinţa Coaliției de miercuri.

Ministrul Muncii a transmis că "nu toți patronii și nu toate industriile au aceeași sensibilitate la tema salariului minim".

"Nu toți patronii și nu toate industriile au aceeași sensibilitate la tema salariului minim, ca să dau exemplu exagerat. În IT nu cred că e nimeni pe salariul minim și acolo nu este o discuție despre asta. În restaurante însă este o temă.

Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar crește extrem de puțin cu o astfel de măsură, pentru că salariile bugetarilor și ale demnitarilor nu mai sunt demult în practică în corelare cu salariul minim. (...) Creșterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul și în primul rând, în 90% pentru lucrătorii din mediul privat.

Pentru cei cu salariul minim cred că ar trebui scăzută impozitarea pe muncă, însă pentru cei cu venituri foarte mari cred că, din solidaritate și dintr-o grămadă de argumente pe care ni le dă și Comisia Europeană, care s-a exprimat în favoarea impozitării progresive, și FMI, și Banca Mondială, ei bine, din toate aceste motive, trebuie să avem o creștere a impozitării pentru cei cu venituri foarte mari din această țară", a spus Florin Manole pentru sursa amintită, răspunzând şi la întrebarea: Câți dintre angajații care apar în acte cu salariul minim pleacă acasă cu banii din salariul minim și câți sunt plătiți de fapt „la negru”?

"Nu m-aș aventura să fac astfel de de pronosticuri. Până la urmă, eu trebuie să prezum fiecare cetățean și fiecare antreprenor, conform Constituției, de bună credință și de legalitate. Și de aceea, pentru a dovedi, dacă e cazul, că e vreo nelegalitate undeva avem Inspecția Muncii care trebuie să meargă să controleze, să constate, să sancționeze. Și oamenii ăia, inclusiv pot să conteste sancțiunea", a declarat ministrul Muncii.

Sindicaliștii amenință cu proteste "ca-n Bulgaria”

Sindicaliștii amenință cu proteste masive în stradă, în contextul discuțiilor despre înghețarea salariului minim. Bogdan Hossu, liderul confederaţiei sindicale Cartel Alfa, a declarat, luni, pentru Antena 3 CNN, că Guvernul refuză dialogul, în timp ce un răspuns din partea președintelui Nicușor Dan se lasă așteptat, după discuțiile de la Cotroceni cu reprezentanții sindicatelor.

Bogdan Hossu a mai spus că guvernul nu respectă angajamentele asumate la nivelul UE privind transferurile de contribuții sociale de la angajator la angajat:

“Prin transferul integral de taxe din sarcina capitalului, al angajatorului, în sarcina lucrătorului, practic, România nu respectă Carta socială pe care a ratificat-o și nu respectă o Convenție, fapt care a fost deja notificat în Consiliul de Administrație care a dat o decizie asupra obligației Guvernului României de a se întoarce la ceea ce amândouă prevăd ca din totalul cheltuielilor sociale, contribuția salariatului să nu depășească 50%.

Astăzi prin acel transfer de taxe sociale de la angajator la angajat, nu numai că angajatul este suprataxat ca atare, dar ceea ce este neplăcut este că statul se substituie obligațiilor angajatorilor privați în responsabilitatea socială pe care trebuie să o asigure”.