Sindicaliștii amenință că vor fi proteste "ca-n Bulgaria” dacă salariul minim va fi înghețat

Bogdan Hossu a mai spus că guvernul nu respectă angajamentele asumate la nivelul UE. Foto: Hepta

Sindicaliștii amenință cu proteste masive în stradă, în contextul discuțiilor despre înghețarea salariului minim. Bogdan Hossu, liderul confederaţiei sindicale Cartel Alfa, a declarat, luni, pentru Antena 3 CNN, că Guvernul refuză dialogul, în timp ce un răspuns din partea președintelui Nicușor Dan se lasă așteptat, după discuțiile de la Cotroceni cu reprezentanții sindicatelor.

Bogdan Hossu a mai spus că guvernul nu respectă angajamentele asumate la nivelul UE privind transferurile de contribuții sociale de la angajator la angajat:

“Prin transferul integral de taxe din sarcina capitalului, al angajatorului, în sarcina lucrătorului, practic, România nu respectă Carta socială pe care a ratificat-o și nu respectă o Convenție, fapt care a fost deja notificat în Consiliul de Administrație care a dat o decizie asupra obligației Guvernului României de a se întoarce la ceea ce amândouă prevăd ca din totalul cheltuielilor sociale, contribuția salariatului să nu depășească 50%. Astăzi prin acel transfer de taxe sociale de la angajator la angajat, nu numai că angajatul este suprataxat ca atare, dar ceea ce este neplăcut este că statul se substituie obligațiilor angajatorilor privați în responsabilitatea socială pe care trebuie să o asigure”.

Bogdan Hossu a mai precizat că o treime din salariați câștigă salariul minim în România și “se continuă o evaziune fiscală mascată, prin faptul că se păstrează un salariu mnim care nu corespunde pieței muncii din România”.

Întrebat dacă a primit un răspuns din partea Administrației Prezidențiale în urma discuțiilor, Bogdan Hossu a precizat:

“Momentan nu, dacă nu vom primi niciun răspuns, se pare că singura soluție în România este să repetăm acțiuni de genul Bulgariei. Se pare că numai acest gen de acțiuni îi fac pe decidenții politici să își asume responsabilități. Acțiuni masive de stradă și împotriva instituțiilor care blochează funcționarea dialogului”.

Salariul minim va fi înghețat, în timp ce taxele vor crește

Salariul minim brut ar urma să fie înghețat în 2026 la valoarea actuală, de 4050 de lei, au declarat surse din coaliție pentru Antena 3 CNN.

Discuțiile au loc în contextul în care, așa cum au avertizat economiștii, noile taxe locale vor împovăra și mai mult românii, iar inflația va ajunge până la 10% la sfârșitul anului.

Analistul fiscal Veronica Duțu a spus la Antena 3 CNN că deși era necesară majorarea taxelor și impozitelor locale ca să se apropie de nivelul celor din Uniunea Europeană, în paralel ar fi trebuit să crească și salariile.

Veronica Duțu a atras atenția că există o directivă europeană care prevede majorarea anuală a salariului minim pe economie pe care Guvernul e obligat să o respecte. Dacă salariul minim rămâne înghețat și în 2026, românii care trăiesc din acești bani vor sărăci și mai mult, a mai spus ea.

Taxele locale vor crește de la 1 ianuarie 2026 și cu 70% în unele cazuri, potrivit unei legi adoptate de Parlament.