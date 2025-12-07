Surse: Salariul minim va fi "100%" înghețat în 2026. Bugetul de stat, la finele lui ianuarie

Milioane de români plătiți cu salariul minim nu trebuie să se aștepte că acesta se va majora în 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Getty Images

Salariul minim brut va fi înghețat în 2026 la valoarea actuală, de 4050 de lei, declară surse din coaliție pentru Antena 3 CNN.

Decizia, previzibilă, vine după ce îl luna octombrie premierul Ilie Bolojan spunea că la nivelul formațiunilor de guvernământ s-a ajuns la un acord de principiu pentru ca salariul minim brut să fie menținut la valoarea din prezent și pe parcursul anului viitor.

La finele lui octombrie, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în prezența prim-ministrului.

Guvernul: O majorare a salariului minim ar antrena creșteri în cascadă, pe care bugetul nu și le permite

"Premierul înțelege faptul că românii cu salarii mici sunt cei mai afectați de creșterea costului vieții, dar, în egală măsură, o eventuală creștere anul viitor a salariului minim brut va genera creșterea în cascadă a multor salarii", se spunea în materialul publicat de Executiv la momentul respectiv.

Potrivit Guvernului, de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creșterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuții, indemnizații, grile, sporuri, plafonări și alocații.

"Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor", se menționa în comunicatul guvernamental.

Surse din coaliție: 100% salariul minim brut rămâne înghețat în 2026

Ce s-a schimbat de atunci și până acum este că certitudinea în privința acestei decizii este de 100%, conform surselor Antena 3 CNN.

Măsura înghețării salariului minim va fi formalizată printr-o Ordonanță de Urgență.

Sursele Antena 3 CNN mai spun că bugetul de stat va fi gata cel mai devreme la finele lunii ianuarie 2026, iar reforma administrației va trebui adoptată înainte de Legea bugetului.