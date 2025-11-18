Aproape un milion de români trebuie să se descurce lunar cu 2.574 de lei, salariul minim pe economie. "Nu trăim cum trebuie"

Aproape un milion de români trebuie să se descurce lunar cu 2.574 de lei, salariul minim pe economie. Foto: Getty Images

Într-un an cu un record de creşteri de taxe, românii cu venituri mici o duc tot mai greu. Un salariu minim pe economie, de 2.574 de lei, s-a devalorizat cu câteva sute de lei faţă de anul trecut. Doar inflaţia a "înghiţit" 250 de lei. În ciuda valorii mici, sunt aproape un milion de români care lucrează în prezent pe venitul minim garantat pe ţară.

Iar pentru ei, deşi au mai rămas mai puţin de două luni din an, guvernanţii nu au decis dacă va exista o creştere, pentru că nu există consens politic. Şi guvernatorul BNR a intervenit în scandalul majorării şi a transmis că e nevoie de prudenţă.

Salariul minim, pensie mică

De exemplu, un paznic la o firmă câştigă salariul minim pe economie. Acum se descurcă cum poate, însă îl îngrozeşte gândul că peste şase ani va veni momentul să se pensioneze, iar pensia va fi prea mică.

"Ne descurcăm cum putem, nici nu murim de foame, dar nici nu trăim cum trebuie. Cineva ține salariile astea pe picior, nu știu, nu le dă drumul", a spus paznicul.

În acest moment, în România sunt aproximativ 800.000 de angajați plătiți cu salariul minim pe economie. Este 4.050 lei brut, cu 300 lei scutiți de taxe și impozite. Și aici Guvernul trebuie să decidă dacă va prelungi măsura care expiră la finalul acestui an.

Rezultă un salariu net de 2.574 lei, însă acest venit s-a devalorizat față de anul trecut cu aproximativ 250 lei, doar din cauza inflației care a ajuns la aproape 10%, iar persoanele care sunt plătite cu venitul minim garantat pe țară au plătit cu cel puțin două procente mai mult față de anul trecut, pe orice bunuri sau servicii le-au achiziționat în această perioadă doar din cauza majorării TVA, însă au avut de plătit și facturi duble după ridicarea plafonării prețurilor la energia electrică.

Deşi ar trebui să crească de la 1 ianuarie, nu există consens politic pentru majorarea salariului minim pe economie în coaliţia de guvernare.

"Voi propune, pe baza indicatorilor de la statistică, ca salariu minim pe economie sa crească şi cred că avem si argumente. INS, prin analiză, ne propune asta, legea în vigoare ne vorbeşte despre asta şi nu putem ieși din această lege", a afirmat Florin Manole, ministrul Muncii.

"Sunt precaut, e o decizie politică în esenţă. Ministerul Finanțelor s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm şi la majorările salariilor minime din ultimii ani, care au fost substanțiale", a afirmat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

România se află în topul țărilor europene cu cei mai mulți angajați plătiți la nivelul salariului minim – cu 10,5 la sută din totalul lucrătorilor. Iată unde sunt cei mai mulţi angajaţi plătiţi cu salariul minim pe economie: