Salariul minim nu se majorează în 2026. Anunțul lui Ilie Bolojan, după Consiliul Tripartit

1 minut de citit Publicat la 18:35 29 Oct 2025 Modificat la 18:41 29 Oct 2025

Bolojan le-a explicat celor din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social de ce nu va crește salariul minim în 2026. Sursa foto: Hepta

Salariul minim va rămâne anul viitor înghețat la nivelul celui din acest an.

Informația le-a fost comunicată miercuri de premierul Ilie Bolojan partenerilor de dialog social.

Potrivit unui comunicat postat de guvern pe site-ul său, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat, în cursul acestei zile, despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în prezența prim-ministrului.

Guvern: Bolojan le-a spus partenerilor de dialog social de ce salariul minim nu va crește în 2026

Conform sursei citate, premierul le-a comunicat vestea celor din Consiliul Dialog Social.

Premierul "înțelege faptul că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectați de creșterea costului vieții, dar, în egală măsură, o eventuală creștere anul viitor a salariului minim brut va genera creșterea în cascadă a multor salarii", se spune în materialul publicat de Executiv.

Acesta precizează că de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creșterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuții, indemnizații, grile, sporuri, plafonări și alocații.

"Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor", arată comunicatul guvernamental.

Guvern: Productivitatea a crescut cu 5% în 2025, dar salariile au crescut cu peste 9%

"Anul acesta, productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%. Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creștere a productivității muncii duce la un plus de inflație, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici.

Există diferențe de salarizare și între regiuni și județe și o creștere uniformă a salariului minim ar penaliza exact zonele mai sărace, de unde ar dispărea multe locuri de muncă actuale, în rural și în orașele mici.

Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an.

Consultările vor continua și luna viitoare, urmând ca Guvernul să ia o decizie până la sfârșitul lunii noiembrie", se afirmă în finalul comunicatului guvernamental.