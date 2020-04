PSD, un nou apel către Guvernul PNL privind riscul unei penurii alimentare: Să nu ignore avertismentul ONU şi OMS

"ONU, OMS și Organizația Mondială a Comerțului avertizează asupra riscului unei penurii alimentare din cauza restricțiilor privind exporturile.

Facem din nou apel către Guvernul PNL să nu ignore acest avertisment și să ia măsuri rapid! România are un potențial agricol uriaș, iar această șansă nu trebuie irosită!

#PSD a prezentat deja public soluțiile pentru asigurarea alimentelor pentru populație.

Guvernul trebuie să lase de-o parte orgoliile politice și să treacă la treabă!

Soluțiile PSD pentru asigurarea alimentelor:

✅ Însămânțarea la timp a întregii suprafețe agricole a țării. Statul trebuie să asigure sprijin pentru seminţe și motorină.

✅ Continuarea investițiilor în sistemele de irigații, în sistemul de combatere a grindinei și de creștere a precipitațiilor.

✅ Acordarea la timp a subvențiilor din fonduri europene, continuarea și extinderea programelor de susținere a fermierilor (tomate, usturoi, lână, motorină, etc.).

✅ Deblocarea investițiilor de peste 650 milioane de euro în ferme și în mini-fabrici pentru producția de ouă, lapte, produse din carne, conserve, ulei, făină, mălai, etc. Legile sunt deja aprobate.

✅ Credite garantate de stat, cu dobândă zero, pentru o perioadă de 18 luni pentru cei care angajează și mențin forța de muncă în domeniul agricol.

✅ Scutirea de plata impozitelor pentru agenții economici din domeniul agroalimentar. Eliminarea taxelor de mediu pentru ambalaje pe perioada crizei.

✅ Distribuirea în toată țara a corturilor militare pentru colectarea, sortarea și calibrarea legumelor proaspete.

✅ Achiziția de mașini pentru transport marfă perisabilă, mașini de ambalat, etichetat, cântare, sisteme de supraveghere și control, etc.

✅ Distribuirea prin Casa de Comerț Agroalimentar „Unirea” a unor cantități de legume proaspete către persoanele izolate, spitale, unități militare, centre de carantină.

✅ Medierea relației producători – retaileri pentru preluarea de către supermarketuri a legumelor proaspete pentru comercializare.

#unProdusROMÂNESCcumpăratUnLocDeMUNCĂsalvat", este mesajul transmis marţi pe pagina de Facebook a PSD.