PSD, mesaj către Ilie Bolojan: „În loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbratișa eșecurile pe persoană fizică”

Partidul Social Democrat (PSD) a transmis, joi, că Ilie Bolojan „pare să fi găsit, în sfârșit, o reformă care funcționează: munca făcută de alții”, după realizarea a 47,1 km din Autostrada Moldovei. „Kilometrii de autostrăzi nu au nume propriu. În loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbratișa eșecurile pe persoană fizică”, a transmis PSD.

„Prim-ministrul demis pare să fi găsit, în sfârșit, o reformă care funcționează: munca făcută de alții. Azi, trece la realizări 47,1 km din Autostrada Moldovei. Kilometrii de autostrăzi nu au nume propriu domnul Bolojan”, a transmis PSD, pe Facebook.

Astfel, Partidul Social Democrat spune că „în loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbratișa eșecurile pe persoană fizică”.

„În loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbratișa eșecurile pe persoană fizică. Românii au nevoie de un guvern cu puteri depline. România are nevoie de investiții și investitori. Iar românii au nevoie de drumuri de mare viteză care generează locuri de muncă”, mai scrie PSD.

Secretarul general al social-democraţilor, eurodeputatul Claudiu Manda, a lansat și el, joi, un atac asupra lui Bolojan, spunând că „atacurile la adresa PSD nu pot ascunde faptul că PNL nu a fost capabil să construiască la timp o lege bună şi echitabilă a salarizării unitare”.

El a mai spus că înainte să acuze PSD de „ipocrizie, laşitate şi neruşinare”, ar trebui să explice „de ce propriul eşec trebuie acoperit, în ultima clipă, printr-o nouă povară pusă pe oameni”.

Reacția lui Manda vine după ce Bolojan a acuzat PSD că a compromis „în mod iresponsabil și populist” șansa României de a încasa 770 de milioane de euro prin PNRR și de a adopta legea salarizării, după ce social-democrații nu au susținut proiectul.