Claudiu Manda îl atacă pe Ilie Bolojan: „Soluţiile pentru români unde sunt?”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al social-democraţilor, eurodeputatul Claudiu Manda, îi transmite joi prim-ministrului interimar Ilie Bolojan că "atacurile la adresa PSD nu pot ascunde faptul că PNL nu a fost capabil să construiască la timp o lege bună şi echitabilă" a salarizării unitare.



"Domnule Bolojan, ce înseamnă pentru dumneavoastră "ţara"? De fiecare dată când vorbiţi despre interesul ţării, vorbiţi despre cifre, deficit, jaloane, tăieri, cheltuieli. Oamenii unde sunt, domnule Bolojan? În toate calculele pe care le-aţi făcut până acum, românii au fost întotdeauna cei cărora li s-a cerut să suporte consecinţele. Mai întâi a fost "reforma". Apoi le-aţi spus că "nu există alternativă". Acum este "interesul ţării". Iar când lucrurile nu ies, trebuie găsit şi vinovatul. Ca de obicei, este PSD. Numai că atacurile la adresa PSD nu pot ascunde faptul că PNL nu a fost capabil să construiască la timp o lege bună şi echitabilă. Aşa că vă mai pun o întrebare: de când au devenit întârzierile şi incapacitatea dumneavoastră responsabilitatea PSD?", a scris Claudiu Manda, pe pagina sa de Facebook.



El îi mai spune lui Bolojan că înainte să acuze PSD "de "ipocrizie", "laşitate" şi "neruşinare"", ar trebui să explice "de ce propriul eşec trebuie acoperit, în ultima clipă, printr-o nouă povară pusă pe oameni".



"Aici este diferenţa fundamentală, domnule Bolojan. Pentru noi, ţara sunt oamenii. Iar interesul ţării nu poate fi niciodată construit împotriva lor. P.S. Au trecut 114 zile. Explicaţii avem. Vinovaţi avem. Dar soluţiile pentru români unde sunt?", conchide social-democratul.



Premierul interimar Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a acuzat miercuri PSD că a compromis, ''în mod iresponsabil şi populist'', şansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care ''să aducă ordine, mai multă echitate şi predictibilitate în sistemul bugetar şi, în acelaşi timp, de a demonstra că România îşi poate respecta angajamentele''.