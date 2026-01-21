PUSL salută frâna pusă acordului UE–Mercosur: „Deciziile care afectează milioane de oameni trebuie verificate până la capăt”

1 minut de citit Publicat la 15:46 21 Ian 2026 Modificat la 15:47 21 Ian 2026

sursa foto: Hepta

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) salută adoptarea de către Parlamentul European a rezoluției prin care se solicită trimiterea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), pentru o analiză juridică detaliată.

Decizia, adoptată cu o majoritate strânsă de voturi, este considerată de PUSL un semnal de maturitate democratică și de responsabilitate instituțională, în contextul în care acordul are potențialul de a produce efecte majore asupra economiei europene, mediului și standardelor sociale.

Reprezentanții PUSL subliniază că acordurile comerciale de asemenea amploare nu pot fi tratate superficial și trebuie să respecte pe deplin tratatele europene, legislația comunitară și principiile fundamentale ale Uniunii Europene.

„Este un pas corect și necesar. Cetățenii europeni au dreptul să știe că marile decizii care le influențează viața, locurile de muncă și viitorul economic sunt analizate cu maximă rigoare juridică și transparență”, transmite PUSL.

Formațiunea consideră că:

acordurile comerciale trebuie să protejeze drepturile lucrătorilor,

să respecte standardele de mediu,

să nu afecteze competitivitatea economiilor naționale,

și să nu creeze dezechilibre majore pentru regiunile vulnerabile.

PUSL apreciază faptul că Parlamentul European a ales calea controlului juridic și consideră că această abordare contribuie la consolidarea încrederii cetățenilor în procesul decizional european.

Partidul Umanist Social Liberal își reafirmă angajamentul de a susține toate inițiativele care pun pe primul loc interesul cetățenilor, protejarea locurilor de muncă și bunăstarea pe termen lung.