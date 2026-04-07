Radu Miruță spune că România nu poate fi lovită de rachete iraniene: Ar fi nevoie de una balistică. O interceptează Deveselu

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a asigurat că un eventual atac al Iranului asupra României s-ar putea produce cu rachete balistice care ar fi interceptate şi distruse de scutul de la Deveselu, dar şi de celelalte scuturi similare amplasate în zonă.

„Pentru ca Iranul să lanseze o rachetă care să poată ajunge în România ar fi nevoie de o rachetă balistică, care este interceptată cu certitudine de scutul de la Deveselu. S-a demonstrat că utilizarea unei tehnici asemănătoare celei de la Deveselu funcţionează perfect şi s-a întâmplat asta chiar în conflictul din Iran.

Eu sunt inginer software, mă pasionează fiecare electron şi fiecare milimetru. Iranul a lansat o rachetă după care în primele 100 de secunde sistemele electronice şi-au dat seama despre această lansare la 50 de kilometri altitudine, la 50 de kilometri în cerul ăsta atât de mare, deplasându-se cu o viteză Mach 9, adică de 9 ori viteza sunetului, a fost interceptată şi distrusă.

Asta este confirmarea faptului că tehnologia funcţionează şi este confirmarea şi pentru cei care nu înţeleg cum funcţionează atunci când văd totuşi că este anihilată o astfel de rachetă”, a afirmat Radu Miruţă, marţi seară, la Digi 24.

El a explicat că rachetele balistice sunt interceptate în funcţie de poziţia din care sunt lansate, arătând că în afara României sunt şi alte echipamente cu rol defensiv, scuturi cu care cel de la Deveselu este interconectat şi care anunţă lansarea unei rachete care ar viza teritoriul românesc.

„Este o capacitate fantastică de apărare, o capacitate defensivă, scutul pe care noi îl avem la Deveselu”, a subliniat ministrul.

