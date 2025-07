Radu Oprea și-a publicat cazierul pe Facebook, după scandalul în care e implicat Anastasiu. Ce spune despre dosarul de evaziune fiscală

Radu Oprea. Foto: Hepta

Șeful Secretariatului General al Guvernului, Radu Oprea, și-a făcut public cazierul, luni seara, după ce în spațiul public s-a vorbit despre o eventuală demisie a sa, pe modelul Dragoș Anastasiu, pentru că a fost inculpat într-un dosar de evaziune fiscală.

„Având în vedere dezbaterea din spațiul public revin cu aceleași precizări pe care le-am făcut de fiecare dată, în mod transparent, răspunzând întrebărilor reprezentanților mass-media.

De fiecare dată când am fost numit în funcții publice a apărut întrebarea referitoare la calitatea mea de inculpat într-un dosar de evaziune fiscală.

Acest dosar a fost trimis în judecată pe baza unui rechizitoriu de către procurorii de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție către Camera Preliminară de la ÎCCJ. Judecătorii ÎCCJ s-au pronunțat prin două hotărâri judecătorești, fond si contestație, menținând un punct de vedere unitar că se impune desființarea actelor de urmărire penală și restituirea cauzei la PÎCCJ.

Procurorii au stabilit că nu se impune emiterea unui nou rechizitoriu si trimiterea mea în judecată având în vedere că toate aspectele juridice au fost lămurite. Așa se explică că niciodată în cazierul meu judiciar nu apare mențiunea unei condamnări, reabilitări sau prescripție a răspunderii penale.

Niciodată nu am fost sancționat si nu am plătit vreo amendă penală.

Mai fac mențiunea că în anul 2012 când am fost ales senator am renunțat atât la calitatea de administrator al companiilor (lucru impus de lege), cât și la cea de acționar (calitate admisă de lege)”, a scris Oprea, pe contul său de Facebook.

Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat luni dacă nu e dublă măsură faptul că Oprea este menţinut la SGG, deşi a avut un dosar penal în care a fost anchetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, iar Dragoş Anastasiu a demisionat din funcţia de vicepremier în urma acuzaţiilor că firmele sale au mituit un inspector ANAF.

"Am văzut în presă, azi dimineaţă cred că am văzut aceste lucruri. L-am sunat pe Radu Oprea, mi-a spus că este o exagerare, că are un cazier fiscal la zi curat, că avea calitatea de asociat în acea firmă şi că există o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie favorabilă companiei sale dată ulterior acestor acuze. Sunt lucruri pe care fiecare, într-un final, trebuie să le comunice. Nu sunt lucruri noi. Se ştia de aceste lucruri", a spus Grindeanu la sediul central al PSD.