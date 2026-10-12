Rareș Bogdan: După ce a căzut Guvernul, Bolojan a ajuns la 28% grad de simpatie. Acum are 16-17%, iar PNL 12%

Rareș Bogdan. Sursa foto: Hepta

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că Ilie Bolojan a ajuns la un grad de simpatie undeva la 28% încredere după ce a căzut guvernul, iar astăzi este la 16-17%, în timp ce PNL are 12%.

”Bolojan, după ce a căzut guvernul, dat jos de către PSD cu AUR, a ajuns la un grad de simpatie, undeva la 28% încredere, 28-30%. Dar informez pe colegii mei, distinşii mei colegi, că astăzi Bolojan are un trend descendent, a reuşit în trei luni de zile să coboare nu mai puţin de jumătate din această cifră, deci astăzi este la 16-17%, iar PNL, dragii mei, are 12%”, a declarat Rareş Bogdan.

Întrebat dacă conservatorii din PNL sunt proiectul preşedintelui Nicuşor Dan de rupere a PNL-ului, Rareş Bogdan a răspuns: ”Noi suntem proiectul de a-ntoarce partidul la originile sale, acolo unde este locul”.

Rareş Bogdan a mai afirmat că ”preşedintele României nu se implică în viaţă internă a partidelor politice din România”.

”Cred că vrea stabilitate şi înţelege momentul dificil prin care trece România, în acelaşi timp, momentul foarte important de repoziţionare la nivel european şi la nivel regional. Şi cred că face tot ce este în putinţă, ca dovadă, să avem un guvern valid”, a răspuns europarlamentarul.

Potrivit lui Rareş Bogdan, propunerea de premier a preşedintelui ”este o propunere absolut raţională, echilibrată şi care poate întruni voturile tuturor”.