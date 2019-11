Răspunsul Vioricăi Dăncilă la întrebarea dacă Liviu Dragnea a fost un politician toxic pentru România

Din cele două dezbateri de marți seară nu a lipsit subiectul Liviu Dragnea. În timp ce Klaus Iohannis a trebuit să explice apropierea de fostul lider PSD în anii trecuți, atunci când o cerea interesul politic, Viorica Dăncilă a incercat să se delimiteze de fostul lider PSD, spunând că face parte din istoria partidului.

„Atunci așa am văzut lucrurile și așa am acționat atunci. Acum am acționat în care m-ați văzut”, a fost răspunsul lui Klaus Iohannis.

În schimb Viorica Dăncilă a subliniat că „Liviu Dragnea a avut și lucruri bune și lucruri rele”.

Întrebată dacă fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost un politician toxic penru România, Viorica Dăncilă a precizat că nu poate să facă această apreciere.

„Nu pot eu să fac această apreciere. Aprecierea o fac românii. Aprecierea unui membru al partidului poate să fie subiectivă”, a mai precizat candidata PSD la prezidențiale.

Citește Și Cum a evitat Klaus Iohannis întrebarea cu aria cercului la dezbaterea cu jurnaliştii