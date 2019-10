Răzvan Cuc, atac virulent la președinte: Iohannis se urcă din nou pe cadavre, în scop electoral. Ruşine, domnule preşedinte!

Foto: captură Antena 3

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, îl acuză pe Klaus Iohannis că „se urcă, din nou, pe cadavre în scop electoral”, făcând referire la declarațiile președintelui cu privire la tragedia de la Ialomița, unde 10 oameni au murit și alți șapte au fost răniți.

„Am citit cu stupoare si indignare declaratia presedintelui Klaus Iohannis. Au murit 10 oameni si domnului Iohannis ii arde de declaratii politice. Constat ca singurul scop al lui Klaus Iohannis in functia de presedinte este sa se urce pe cadavre in scop electoral. Ceea ce pentru noi, romanii, dar mai ales pentru familiile victimelor, este o tragedie fara margini, pentru Klaus Iohannis este doar o alta situatie pe care sa o speculeze electoral. V-ati mai urcat astazi pe inca 10 cadavre, domnule presedinte. Va ajunge? Mai vreti? Stati la colt ca un cioclu si asteptati noi tragedii? Asta suntem noi, romanii, pentru dumnevoastra? Doar cifre pe procesele verbale de vot? Sa va fie rusine! Pentru ca romanii asteapta de la noi, celor care ne pasa, solutii, mai ales in astfel de situatii, am decis sa convoc la ora 16 un comitet operativ cu toti factorii de decizie implicati pentru a lua masurile necesare astfel incat asemenea tragedii sa nu se mai repete. Va urma o perioada de razii masive in trafic pentru a depista firmele de transport si soferii care nu respecta legea, si vom aplica noi masuri drastice in acest domeniu. Condoleante familiilor care trec printr-o grea incercare!”, a scris Răzvan Cuc, pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, sâmbătă, după ce 10 persoane au murit în urma unui accident produs în zona Ialomiţa, că de vină e nepăsarea „criminală” a PSD şi lipsa de infrastructură decentă.