Reacția lui Tăriceanu după ce premierul Dăncilă a anunțat că va coopta miniștri ALDE în Guvern

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri că a auzit zvonurile referitoare la faptul că prim-ministrul Viorica Dăncilă ar încerca să coopteze membri ai ALDE în echipa guvernamentală, dar că nu are o confirmare oficială în acest sens.

El a menţionat că, dacă acest lucru se va adeveri, ar reprezenta o încălcare a prevederilor constituţionale şi că va atrage atenţia asupra acestui fapt atât prim-ministrului Dăncilă, cât şi preşedintelui Klaus Iohannis.



"Am auzit aceste lucruri, nu am o confirmare oficială. (...) Doamna Dăncilă încearcă din răsputeri tot felul de formule care sunt de ţară de lumea a treia, ca să evite acest vot în Parlament. Dacă acest zvon se va confirma, dacă va apărea un anunţ cu privire la numirea unor persoane în calitate de 'membri ALDE', o voi notifica public pe doamna Dăncilă, printr-o scrisoare deschisă, că a încălcat prevederile constituţionale şi faptul că nu respectă decizia pe care noi am luat-o de a ieşi de la guvernare şi îl voi înştiinţa şi pe preşedinte să nu semneze decretele de numire, având în vedere că noi am luat decizia de a ieşi de la guvernare şi ar încălca prevederile constituţionale ale art. 85", a arătat Tăriceanu într-o declaraţie acordată presei la Palatul Parlamentului.



El a apreciat că o încercare de a coopta membri ai ALDE în Guvern nu s-ar încadra "în niciun fel de normă democratică". Totodată, a subliniat că preşedintele poate să numească miniştri numai în condiţiile în care, în urma schimbării structurii politice, există un vot de încredere prealabil în Parlament.



"Ea (Viorica Dăncilă, n.r.) nu poate să sară peste aceste lucruri şi să facă un fel de echipă încropită în care ea crede că este reprezentat un partid care a decis să iasă de la guvernare, numai pentru a încerca să evite votul în Parlament, cum ar trebui dat în cazul în care se schimbă compoziţia politică a Guvernului. Doamna Dăncilă nu poate să funcţioneze în continuare cu aceste artificii. (...) Cei care doresc să facă parte dintr-un guvern fac acest lucru ca urmare a hotărârii partidului din care fac parte. Deci, este acolo o problemă de reprezentare a partidului. O astfel de hotărâre nu a fost luată. Din contră, noi am luat hotărârea de a ieşi de la guvernare, cu 81 de voturi 'pentru' şi două abţineri, dintre care un singur parlamentar s-a abţinut. Cei care încearcă acest demers îl fac ca persoană individuală, nu îl fac în calitate de membri ALDE. Asta trebuie să ştie şi doamna Dăncilă, şi ei", a spus Tăriceanu.



Totodată, el a respins varianta vehiculată de reprezentanţi ai PSD conform căreia pentru restructurarea Guvernului ar fi suficient votul majorităţii simple în plenul Parlamentului.



"Votul de încredere al Parlamentului pentru prim-ministru şi echipa sa se acordă cu votul majorităţii membrilor Parlamentului. Asta este clar scris în Constituţie şi nu poate fi discutat", a susţinut Călin Popescu-Tăriceanu.