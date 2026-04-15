Remus Pricopie: Atacurile la adresa UDMR, parte a războiului hibrid al Moscovei. Demisia lui Kelemen Hunor ar fi o greșeală strategică

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a postat, miercuri, un comentariu vizând atacurile recente la adresa UDMR și a liderului acestei formațiuni, Kelemen Hunor.
Presa centrală a consemnat că, în urma alegerilor din Ungaria, au apărut opinii conform cărora Kelemen Hunor ar trebui să demisioneze, pe motiv că și-a exprimat public susținerea pentru premierul ungar Viktor Orban și pentru formațiunea Fidesz.
Scrutinul legislativ din Ungaria a fost câștigat categoric, pe fondul unei prezențe masive, de Peter Magyar și partidul Tisza.
Postarea lui Remus Pricopie, în continuare.
Remus Pricopie: Criticile UDMR din zona progresiste țin de dezbaterea democratică normală
"Atacurile recente la adresa lui Kelemen Hunor și a UDMR pot fi înțelese în două registre diferite.
Primul ține de dezbaterea democratică normală. Există voci critice - inclusiv din zona dreptei progresiste - care formulează opinii, uneori dure.
Acest tip de intervenție face parte din mecanismul firesc al unei societăți deschise.
Al doilea registru este mai puțin vizibil, dar mai problematic: amplificarea deliberată a unor teme sensibile de către Moscova.
În logica războiului hibrid, astfel de subiecte sunt selectate tocmai pentru a crea tensiuni și a slăbi actorii percepuți ca factori de echilibru.
Remus Pricopie: Demisia lui Kelemen Hunor ar fi nejustificată în absența unei responsabilități reale
În acest context, UDMR a jucat constant un rol de stabilitate și negociere rațională în politica românească.
Din acest motiv, ideea unei demisii a lui Kelemen Hunor, în absența unei responsabilități reale, ar fi nu doar nejustificată, ci și contraproductivă.
În loc să corecteze o problemă, o astfel de decizie ar risca să valideze exact presiunea care urmărește erodarea echilibrului.
Iar într-o perioadă deja tensionată, slăbirea deliberată a actorilor moderați este, de regulă, o greșeală strategică."