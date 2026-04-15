Remus Pricopie: Atacurile la adresa UDMR, parte a războiului hibrid al Moscovei. Demisia lui Kelemen Hunor ar fi o greșeală strategică

1 minut de citit Publicat la 14:14 15 Apr 2026 Modificat la 14:14 15 Apr 2026

Remus Pricopie, rectorul SNSPA. FOTO: Facebook/ Remus Pricopie

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a postat, miercuri, un comentariu vizând atacurile recente la adresa UDMR și a liderului acestei formațiuni, Kelemen Hunor.

Presa centrală a consemnat că, în urma alegerilor din Ungaria, au apărut opinii conform cărora Kelemen Hunor ar trebui să demisioneze, pe motiv că și-a exprimat public susținerea pentru premierul ungar Viktor Orban și pentru formațiunea Fidesz.

Scrutinul legislativ din Ungaria a fost câștigat categoric, pe fondul unei prezențe masive, de Peter Magyar și partidul Tisza.

Remus Pricopie: Criticile UDMR din zona progresiste țin de dezbaterea democratică normală

"Atacurile recente la adresa lui Kelemen Hunor și a UDMR pot fi înțelese în două registre diferite.

Primul ține de dezbaterea democratică normală. Există voci critice - inclusiv din zona dreptei progresiste - care formulează opinii, uneori dure.

Acest tip de intervenție face parte din mecanismul firesc al unei societăți deschise.

Al doilea registru este mai puțin vizibil, dar mai problematic: amplificarea deliberată a unor teme sensibile de către Moscova.

În logica războiului hibrid, astfel de subiecte sunt selectate tocmai pentru a crea tensiuni și a slăbi actorii percepuți ca factori de echilibru.

Remus Pricopie: Demisia lui Kelemen Hunor ar fi nejustificată în absența unei responsabilități reale

În acest context, UDMR a jucat constant un rol de stabilitate și negociere rațională în politica românească.

Din acest motiv, ideea unei demisii a lui Kelemen Hunor, în absența unei responsabilități reale, ar fi nu doar nejustificată, ci și contraproductivă.

În loc să corecteze o problemă, o astfel de decizie ar risca să valideze exact presiunea care urmărește erodarea echilibrului.

Iar într-o perioadă deja tensionată, slăbirea deliberată a actorilor moderați este, de regulă, o greșeală strategică."