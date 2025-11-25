Rogobete: Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat. Este prima dată când au rămas locuri libere

Rogobete a subliniat că, în acest an, medicina de familie a avut cel mai mare număr de locuri, cu o creştere de 25% faţă de anul trecut. sursa foto: Facebook / Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seară că procesul naţional de repartizare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat s-a încheiat. Este etapa prin care tinerii medici îşi aleg specialitatea şi centrul universitar în care îşi vor continua pregătirea, relatează Agerpres.

„În această seară s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat – unul dintre cele mai importante momente pentru viitorul Sănătăţii din România. În total, au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi în medicină, medicină dentară şi farmacie – un efort naţional pentru a da şansa fiecărui tânăr să îşi urmeze drumul profesional”, a scris ministrul pe Facebook.

Rogobete a subliniat că, în acest an, medicina de familie a avut cel mai mare număr de locuri, cu o creştere de 25% faţă de anul trecut – o investiţie care vizează prevenţia, întărirea medicinei primare şi accesul pacienţilor la servicii medicale de bază.

„Pentru prima dată după mulţi ani, locurile nu doar că au fost suficiente, dar au şi rămas neocupate: 38 de locuri şi 1 post. (...) Mulţumesc tuturor celor implicaţi în organizarea acestui proces amplu, echipei Ministerului Sănătăţii pentru munca uriaşă şi o felicit în mod special pe doamna prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Comisiei de Rezidenţiat din acest an, pentru rigoarea şi profesionalismul cu care a coordonat întregul parcurs”, a mai transmis ministrul.