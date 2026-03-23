România ar putea vâna de două ori mai mulţi urşi. Buzoianu: Ar fi răspuns la o nevoie reală, nu să aducă bani în buzunarul unora

Urs la marginea drumului, pe Transfăgărășan. Sursa foto: Hepta

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că "am propus un pachet legislativ mai complex și intervenții în momentul în care ursul vine în intravilan", dar ”braconajul pus în spatele unei legi” nu va fi permis. Astfel, dacă proiectul de lege inițiat de UDMR va fi adoptat și de a doua cameră a Parlamentului, în România ar putea fi vânaţi, anual, de două ori mai mulţi urşi. Ţara noastră ar avea o populaţie de aproape 12.800 de urși bruni. "Este important să ai cotă de prevenție, dar această cotă trebuie să țină cont și de zonele unde se poate vâna", a declarat Buzoianu la TVR Info.

Buzoianu a punctat că va dispune controale amănunțite dacă Parlamentul va decide să dubleze cota actuală de intervenție în cazul populației de urși.

"Ultima măsură care poate să fie luată: a cotelor. Ea trebuie să țină cont și de studiul care este în momentul de față realizat la Ministerul Mediului. Și anume: este important să ai cotă de prevenție, dar această cotă trebuie să țină cont și de zonele unde se poate vâna. Inclusiv experții vin și spun: nu avem o problemă reală cu urșii care sunt în vârf de munte, pe habitatul lor. Avem o problemă reală cu și care coboară cât mai aproape de comunități.

Pe aceștia care sunt un pericol pentru comunități ar trebui să fie folosite aceste cote. Mai mult decât atât, este foarte important ca aceste cote să fie folosite corect, adică noi vom face și controale. Dacă Parlamentul va decide să dubleze această cotă, noi vom fi foarte atenți să verificăm dacă cu adevărat se respectă, pentru că legea le permite vânătorilor să vâneze, nu trofee, pentru că nu e o lege care să aducă bani în buzunarul unora", a spus Buzoianu pentru sursa amintită, continuând:

"Este o lege care vine ca un răspuns la o nevoie reală a comunității. Pentru urșii care depășesc anumite punctaje, pentru că așa sunt ei marcați, practic ai voie să vânezi până într-un anumit punctaj. Pentru urșii care depășesc acest punctaj, deja nu mai este legal să fie vânați. Rațiunea este că aceia sunt urșii care au un rol foarte important pentru generațiile viitoare. Sunt, de asemenea, și urșii care mai reglează populația, în sensul în care mai omoară dintre urșii care sunt pe spațiile lor.

Dacă tu te duci și vânezi exact pe aceea, pe masculii alfa, care sunt cei mai periculoși, să zicem, și care mai se ocupă cumva să echilibreze populația ușilor, s-ar putea, din contră, să ai reversul și să-ți explodeze populația urșilor. Deci noi ne vom uita foarte atent să fie respectată legislația, pentru că braconaj pus în spatele paravanului acestei legi nu vom permite".