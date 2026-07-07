"România nu mai merge cu capul plecat". Radu Miruță a prezentat care sunt obiectivele pentru Summitul NATO de la Ankara

Radu Miruță a mai spus că România are ca interes întărirea securității la Marea Neagră. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat, înaintea Summitului NATO de la Ankara, principalele obiective ale României, subliniind că țara noastră susține achizițiile comune de armament și se află într-o poziție mult mai bună în ceea ce privește înzestrarea militară decât în urmă cu un an:

"Distribuirea uniformă a resurselor NATO pe Flancul Estic, conștientizarea suplimentară a consecințelor războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei care sunt simțite pe teritoriul României mai mult decât pe teritoriul țărilor care sunt mai în mijlocul Europei, achițizii în comun și față de alte Summituri în care România avea capul mai aplecat pentru că nu îndeplinea condițiile, dacă se face un scorecard al fiecărei țări cu privire la îndeplinirea asumărilor la nivel NATO, România astăzi stă mult mai bine decât a stat în trecut. Pe scoringul de investiții pe apărare stăm bine, pe scoringul cu aducerea la viață a unor fabrici care să producă armament pe teritoriul național stăm infinit mai bine decât am stat anul trecut".

Radu Miruță a mai spus că România are ca interes întărirea securității la Marea Neagră: "Cu privire la distribuirea pe Flancul Estic, nu e o chestiune pe care o apreciază doar România pentru că sunt toate țările de pe Flancul Estic, însă suntem țară cu ieșirea la Marea Neagră, unde și acolo pe discuțiile pe care le avem împreună cu Turcia și cu Bulgaria, nu spunem doar că dorim să devenim jucători, ci venim cu dovada că am semnat un contract pentru a construi alte patru nave noi, că securitatea este asigurată și cu supraveghere aeriană, și cu sisteme aeriene, dar și cu nave care să creeze o navigație sigură pe Marea Neagră".

Totodată, radu Miruță a precizat că ținta de a ajunge la 3% din PIB pentru apărare va fi atinsă înainte de termenul maxim:

"Scoringul se face în funcție de ce procent din PIB a alocat fiecare țară pentru Apărare. România a avut 2,24%, acum planul este mult mai mare. Ținta de a ajunge la 3% din PIB, România o va atinge înainte de termenul maxim. Sunt aceste proiecte din SFAE, publice care presupun producție: Șantierul Naval Mangalia, Uzina Mecanică Sadu, la Moreni, la fabrica de la Cugir. Sunt fabrici care erau în paragină și care astăzi primesc licență, linii de producție nouă și o amprentă pe teritoriul național unde se produce la nivel tehnologic echivalent cu înzestrarea celorlalte țări NATO".