România nu poate deveni noul „copil-problemă” al UE. Muraru: O criză politică ar duce la o mișcare similară Tisza, în jurul PNL

Ungaria nu mai este „copilul-problemă” al Europei după rezultatul alegerilor de duminică , dar România poate deveni „un cap de pod pentru ruși” dacă PSD declanșează o criză politică forțând demiterea lui Ilie Bolojan sau ieșind de la guvernare, a declarat vicepreședintele PNL Alexandru Muraru la Antena 3 CNN. Dacă acest scenariu s-ar concretiza, instabilitatea politică a României nu va fi trecută cu vederea de Bruxelles, a avertizat liderul liberal. Totodată, a spus el, o astfel de criză ar putea facilita apariția unei mișcări politice comparabilă cu Tisza, construită în jurul PNL, deoarece și în România există o „ruptură” în societate și oamenii vor reforme profunde. După rezultatul alegerilor din Ungaria, vicepreședintele PNL a scris, pe Facebook, despre o viitoare „mișcare politică comparabilă cu Tisza” în România. „O criză guvernamentală provocată de PSD, cu un eventual suport netransparent din partea președintelui și îndepărtarea premierului Bolojan poate accelera apariția unei mișcări politice comparabilă cu TISZA, construită în jurul PNL, alături de USR ş i alte formațiuni”, a precizat Muraru.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Muraru a explicat că după victoria Tisza, PSD, care va vota pe 21 aprilie dacă rămâne sau nu la guvernare, trebuie să își regândească strategia, deoarece o criză politică nu va fi trecută cu vederea de Bruxelles și România nu își poate permite să devină noul „copil-problemă” al UE.

„De obicei politicienii au tendința de a crede că oamenii nu înțeleg, că oamenii sunt tributari unui anumit discurs. Dar eu cred că, spre exemplu, românii înțeleg foarte bine ceea ce se întâmplă în România, care care este atitudinea tuturor actorilor implicați, care este ambiguitatea unora dintre acești actori, înțeleg foarte bine, de asemenea, care sunt schimbările pe care această rupere cu trecutul, această schimbare de regim care s-a întâmplat în Ungaria o implică inclusiv la București.

Eu cred că tot ceea ce punea la cale PSD, eu cred că trebuie din partea lor și sper ca acesta să fie cel mai important semnal, trebuie rediscutat și trebuie revalidat. Dacă până acum Ungaria era copilul problemă al Europei și de multe ori la București, instabilitatea putea trece neobservată la Bruxelles, vă garantez că începând din seara zilei de ieri, acest lucru nu mai este posibil”, a explicat Muraru.

„România se află la o răscruce de drumuri”

Vicepreședintele PNL a spus că o criză acum la București ar fi cel mai „prost semnal” pe care România îl poate transmite și care ar aduce partidele extremiste la guvernare.

„Pentru că la umbra acestui regim iliberal a lui Victor Orban a fost o anumită stabilitate 16 ani, adică ea s-a construit în patru rânduri de alegeri și sigur că ceea ce se va întâmpla în următoarele luni sigur va readuce, sperăm cu toții, Ungaria pe drumul pro-european și pe drumul cel drept. Dar asta nu înseamnă că România trebuie să cadă în partea cealaltă, de data aceasta, pentru că o criză provocată acum ar fi comparabilă cu cel mai prost semnal pe care îl poate transmite România în ultimii ani.

Probabil ceea ce s-a întâmplat anul trecut în mai sau ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2024 vor fi trecute repede cu vederea față de ceea ce se va întâmpla acum, pentru că efectele vor fi semnificative, adică ea va fi văzută ca o retorică suveranistă și pseudo-europeană, pentru că nu poți altceva să faci decât să dai din nou puterea sau să aduci partidele extremiste fie la guvernare, fie să le inviți în jocul politic”, a spus Muraru.

Un astfel de „tsunami politic” generat de PNL va duce la nașterea unui „proiect politic major”, deoarece România se află la „răscruce de drumuri”, în opinia liberalului.

„Am văzut ce au însemna niște reforme pe care premierul Bolojan le-a pus pe masa coaliției: blocaje de 150 de zile, întârzieri nepermise, discuții, unele reforme au fost chiar falsificate în unele instituții conduse de PSD.

Deci suntem în această situație și eu cred că oamenii nu mai suportă acest lucru. Adică avem o ruptură, cum a fost și în Ungaria, pentru că acolo mesajul a fost „ajunge: acum sau niciodată”. Nu a fost doar o problemă economică, ci a fost o problemă de reformă structurală a statului”, a precizat Muraru.

Alexandru Muraru l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că nu se implică mai mult în conflictul din Coaliție și nu îl sprijină deschis pe Ilie Bolojan.

„Cred că rolul președintelui este fundamental. Nu cred că putem nici noi, liberalii, nici USR, nici nimeni, nici clasa politică să putem crede că președintele poate spune că rolul este doar al Parlamentului. Știm foarte bine că președinte dacă dorește să facă un proiect politic sau dacă vrea să meargă înainte cu un prim-ministru, poate, are mecanisme foarte multe constituționale pentru a susține un guvern.

Nu doar această formulare pe care o auzim și care este adevărată, că această coaliție este este „condamnată” să meargă împreună mai departe. Dar această coaliție nu poate asista, spre exemplu, la un șantaj al unuia dintre partide, la doborârea propriului guvern, la o criză guvernamentală care poate fi un cap de pod pentru pentru ruși și sigur. Eu cred că intervenția președintelui și media președintelui este fundamentală”, a conchis Muraru la Antena 3 CNN.

PSD, așteptat să decidă dacă rămâne la guvernare

Potrivit surselor Antena 3 CNN, PSD și-a dori o renegociere a protocolului Coaliției pentru a-l debarca pe Ilie Bolojan din funcția de premier.

Sorin Grindeanu ar fi dispus să renunțe inclusiv la funcția de prim-ministru, care i-ar reveni în 2027, dacă liberalii i-a retrage sprijinul lui Bolojan, potrivit unor surse din conducerea PNL citate de Antena 3 CNN.

Social-democrații încearcă, în același timp, să-i ispitească și pe cei din USR cu promisiunea mai multor ministere.

Pe 20 aprilie, PSD va vota dacă rămâne sau nu la guvernare. Președintele PSD, Sorin Grindeanu a anunțat care sunt cele trei scenarii pe care partidul le va dezbate atunci: opoziție, schimbarea lui Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării.