Scandal pe avionul pentru scanarea pădurilor: Intotero anulează achiziția, Buzoianu o acuză că a blocat monitorizarea tăierilor ilegale

Natalia Intotero și Diana Buzoianu. sursa colaj foto: Agerpres

Ministra Mediului, Natalia Intotero, a anunțat că a anulat achiziția unui avion care urma să fie folosit pentru scanarea pădurilor, în cadrul unui proiect finanțat inițial prin PNRR. Ea a explicat, la Antena 3 CNN, că nu există bani, că avionul ar fi fost scos de Comisia Europeană din finanțare și că în minister nu a găsit niciun document oficial care să explice ce s-a întâmplat. Decizia a fost contestată de fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, de la USR, care susține că achiziția a fost lansată înainte de mandatul ei și că, fără avion, echipamentele deja cumpărate pentru monitorizarea pădurilor nu vor mai putea fi folosite.

Ce spune Natalia Intotero

Potrivit ministrei, în iunie 2025, Comisia Europeană ar fi decis ca avionul să nu mai fie finanțat prin PNRR, însă această informație nu este susținută de vreun document găsit în minister.

„Deci, în anul 2025, respectiv în luna iunie, Comisia Europeană, sau cel puțin așa am fost informată, a decis ca acest avion să fie scos din PNRR. Nu avem un document oficial de la Comisia Europeană. Am contactat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. O să încerce în următoarele zile să îmi prezinte corespondența, dacă a existat, pentru că aici, în minister, nu mi-au pus la dispoziție un document din care să reiasă că, într-adevăr, a fost ceva scris din partea Comisiei Europene sau a fost o discuție între fosta conducere de la acest minister și fosta conducere de la MIPE, și acest lucru trebuie văzut”, a declarat Natalia Intotero.

Ministra spune că a moștenit un contract pentru care nu există finanțare și că, pe lângă costul avionului, ministerul ar fi avut nevoie de piloți și de bani pentru întreținere.

„Cert este că nu mi se pare normal să mi se arunce în brațe acest cartof fierbinte, acest contract cu acest avion, în condițiile în care banii nu sunt, în condițiile în care fosta conducere, înainte să plece, abia cu două-trei zile, a aprobat bugetul Romsilva; Romsilva are probleme pe partea de întreținere a drumurilor forestiere și multe alte aspecte. Cert este că a fost achiziționat sistemul LIDAR aerian cu 22 de milioane de lei. Acum va trebui identificat, alături de ceilalți colegi, pentru că acest avion oricum avea nevoie de piloți, avea nevoie de mentenanță”, susține Intotero.

„Nu există specialiști în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor care să piloteze acest avion, dacă s-ar fi achiziționat și prin PNRR; da, partea de mentenanță și multe alte aspecte”, a adăugat ea.

Avionul face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri pentru combaterea tăierilor ilegale, cuprinse în jalonul 167 din PNRR, prin care au fost deja cumpărate camere pentru transporturile de lemn, puncte de monitorizare video și sisteme de scanare.

„Desigur, pentru a nu se bloca acest jalon 167, prin intermediul căruia s-au achiziționat, chiar și cum ați spus dumneavoastră, 1.050 de camere pentru transporturile de lemn, 350 de puncte de monitorizare video, monitorizare prin satelit, sistem LIDAR terestru și acest sistem LIDAR care să fie montat pe avion”, susține Natalia Intotero.

Întrebarea la care ministra spune că nu a primit încă un răspuns este de ce s-a mers mai departe cu achiziția avionului, evaluat la aproape 20 de milioane de lei, dacă acesta fusese deja scos din finanțarea europeană.

„Dar aici apare problema, pentru că noi nu avem un răspuns când s-a achiziționat acest sistem LIDAR aerian și de ce s-a continuat cu dorința de a se achiziționa acest avion cu suma de 19,9 milioane de lei, atâta timp cât noi nu am găsit un document în care să ni se comunice din partea Comisiei Europene care au fost motivele pentru care a fost clar scos”, mai spune ministra.

Întrebată despre firma din Oradea care câștigase contractul, Natalia Intotero a spus că nu știe cum a fost atribuit și că există o investigație, adăugând că va căuta, împreună cu ceilalți membri ai Guvernului, o soluție pentru ca jalonul din PNRR să nu fie pierdut, inclusiv prin discuții cu Ministerul Apărării.

„Nu știu, nu știu cum s-a făcut această alocare a contractului. Cert este că aici e o investigație. Eu astăzi am anulat această achiziție. Bineînțeles că nu existau nici fonduri, dar, pe de altă parte, atâta timp cât nu există documente, vă spun sincer că eu sunt aici să respect legea și, bineînțeles, alături de colegii din Guvern, vom încerca să identificăm o soluție pentru ca acest jalon să poată să fie implementat. Nu știu, la Ministerul Apărării. am demarat deja discuții cu domnul ministru Radu Oprea”, a mai declarat Intotero.

Diana Buzoianu: „Fără avion achiziționat, însă, aceste sisteme nu pot fi folosite”

La scurt timp după declarațiile ministrei, Diana Buzoianu a reacționat pe Facebook, acuzând PSD că încearcă să arunce vina pe USR pentru tot ce nu merge în ministere.

„Astăzi aflu că AM PREGĂTIT EU CUMPĂRAREA UNUI AVION DE 4 MILIOANE DE EURO! Cu isteria aferentă că USR VOIA AVIOANE! Și cu doamna Intotero care anunță triumfător acum câteva minute că a oprit ea achiziția”, a scris aceasta.

Fosta ministră susține că licitația și caietul de sarcini au fost făcute înainte ca ea să preia conducerea ministerului, iar scopul achiziției era monitorizarea constantă a pădurilor, pentru ca tăierile ilegale să poată fi depistate și sancționate.

„Există o licitație pentru achiziționarea unui avion lansată ÎNAINTE de mandatul meu. Caietul de sarcini cu toate cerințele tehnice a fost făcut ÎNAINTE să ajung eu la minister. Nu a vrut USR această achiziție, șoc. A fost lansată această achiziție la începutul anului 2025 (când eu nu existam la minister) pentru că era parte dintr-un jalon din PNRR. Pe scurt, se dorea scanarea recurentă a pădurilor ca să poată fi urmărite și sancționate tăierile ilegale. Nasol pentru mafioții din local, știu”, mai susține aceasta.

Buzoianu confirmă că avionul a fost scos din finanțarea europeană, dar spune că ministerul a reușit să păstreze sistemele de scanare, care nu pot funcționa însă fără o aeronavă potrivită, iar o astfel de aeronavă nu ar exista nici la Ministerul de Interne, nici la Ministerul Apărării.

„Ulterior, acest avion a fost scos de la finanțare de Comisia Europeană, împreună cu alte zeci de proiecte despre care Comisia a crezut că nu mai pot fi finalizate. Ministerul Mediului a reușit să păstreze în finanțarea europeană, însă, sistemele de scanare a pădurilor din România. Fără avion achiziționat, însă, aceste sisteme nu pot fi folosite decât dacă se închiriază un avion. Asta aduce un cost mult mai mare pentru minister din orice calcul realizat. Alte avioane care să îndeplinească condițiile tehnice să poată fi scanate pădurile cu acești senzori nu există nici la MAI, nici la Ministerul Apărării”, precizează fosta ministră.

În opinia fostei ministre, decizia de anulare a achiziției va face ca echipamentele cumpărate să rămână nefolosite.

„Sigur că doamna Intotero se laudă că a oprit o achiziție fără să aibă habar de subiect. Nu e asta mirarea. Dar poate află toată țara că această decizie a doamnei Intotero a blocat folosirea echipamentelor de scanare a pădurilor. Adică vor aduna praful în hangare echipamente de milioane de lei, fără să mai fie niciun hectar de pădure scanat. Sigur că mafia lemnului e foarte mulțumită de asta”, mai scrie Diana Buzoianu.

Fosta ministră a Mediului a răspuns și criticilor care se întreabă de ce nu ar putea fi scanate pădurile cu drone: „Am auzit și întrebarea isterică: dar de ce nu se puteau, domnule, să se scaneze pădurile cu drone? Simplu. Pentru că senzorii erau prea grei pentru a fi folosiți cu drone”.