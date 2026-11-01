Se schimbă unele taloane de pensie în România. Ce pensionari vor primi documente mov, începând cu plata pe noiembrie

<1 minut de citit Publicat la 14:39 01 Noi 2026 Modificat la 14:39 01 Noi 2026

Se schimbă unele taloane de pensie în România. Sursa foto: Facebook / Poșta Română

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) va distribui, începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, noi taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita şi Ialomiţa, a anunţat ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook, preluat de Agerpres.

"Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Naţională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita şi Ialomiţa. Noile documente au o grafică îmbunătăţită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată şi includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit şi îmbunătăţit pe baza experienţei beneficiarilor", a precizat ministrul.

Acesta a dat asigurări că noile taloane sunt documente oficiale, tipărite de Casa Naţională de Pensii Publice.

"Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste judeţe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Naţională de Pensii Publice", a transmis Petre Florin Manole.