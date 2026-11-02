Persoane decedate ar fi fost raportate la Bruxelles ca dezinstituționalizate. Manole îl acuză pe Pîslaru: „România va pierde bani”

Florin Manole, ministrul Muncii. sursa foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat luni, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că România va pierde bani din PNRR, după ce în raportările privind dezinstituţionalizarea au fost incluse inclusiv persoane decedate, iar responsabilitatea, susţine el, îi aparţine predecesorului său, Dragoş Pîslaru, relatează Agerpres.

„Dragoş Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituţionalizate. Asta arată cinism şi lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false. Din acest motiv, corecţia de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea şi raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie şi august, au fost greşite. Pîslaru a fost avertizat de mai multe ori, în scris, în luna august, de către colegii din Ministerul Muncii. I s-a spus atunci că este necesară verificarea şi completarea datelor, şi adăugarea de documente justificative necesare îndeplinirii corespunzătoare a ţintei din PNRR. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnătura preşedintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greşite, inclusiv persoane decedate”, a declarat Manole.

Ministrul a explicat că, până la 8 iulie 2026, fusese deja pus la punct cadrul general pentru procesul de dezinstituţionalizare, iar toate instituţiile implicate primiseră informarea oficială că decesele, transferurile în alte centre şi formele de locuire neconforme nu pot fi luate în calcul la raportare.

Două zile mai târziu, pe 10 iulie, dosarul a fost predat, printr-un protocol oficial, noii conduceri a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), care a avut astfel la dispoziţie aproape două luni, până la 31 august, pentru a verifica dosarele şi a se asigura că acestea respectă condiţiile cerute.

Potrivit lui Manole, problemele au ieşit la iveală abia după ce cifrele au ajuns la Bruxelles, iar verificările ulterioare făcute la minister au scos din calcul aproape 500 de cazuri.

„La începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunţat că ţinta a fost atinsă, raportând 3.976 de persoane dezinstituţionalizate. Când tabelul a ajuns la Comisia Europeană, au fost identificate informaţii lipsă, decese, transferuri în alte centre rezidenţiale şi persoane care nu erau instituţionalizate până în anul 2020. Comisia a cerut de urgenţă revizuirea datelor. În urma verificării făcute la minister, 478 de cazuri au fost eliminate: persoane decedate ori care nu erau instituţionalizate până în anul 2020 sau nu aveau documente justificative, altele figurau în forme de locuire nereglementate, altele în curs de dezinstituţionalizare sau transferate în alte centre. Aşadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituţionalizate. Nu vom acoperi această greşeală şi nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă”, a mai spus ministrul Muncii.