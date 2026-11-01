Un fost campion mondial a ajuns la un pas de faliment după ce a investit 66.000.000 de euro într-o fermă de bivoli

1 minut de citit Publicat la 09:27 01 Noi 2026 Modificat la 09:27 01 Noi 2026

Jody Scheckter, fost campion mondial de Formula 1, în 1979. Sursa foto: Profimedia

Jody Scheckter, fost campion mondial de Formula 1, în 1979, originar din Africa de Sud, a fost obligat să plătească aproape 1,5 milioane de lire sterline către Fiscul britanic. Această sumă reprezintă datorii fiscale acumulate în timp, din vremea fostei sale afaceri de agricultură ecologică, Laverstoke Park, din comitatul Hampshire, notează The South African.

Prin urmare, autoritatea fiscală britanică (HMRC) menține o notificare de plată în valoare de 1,45 milioane de lire sterline, emisă încă din 2019. Această decizie a fost luată după ce fiscul a stabilit că pierderile rezultate din parteneriatul dedicat creșterii bivolilor nu pot fi compensate cu alte venituri.

Cu toate acestea, Jody Scheckter mai poate solicita permisiunea de a face recurs la instanța superioară (Upper Tribunal), însă doar pe un aspect juridic specific. Activitățile campionului de Formula 1 legate de creșterea bivolilor și producția de lactate au încetat la 31 decembrie 2023. Compania invocă drept cauză „creșterile fără precedent ale costurilor la energie”.

În plus, proprietatea este scoasă la vânzare pentru suma de 58 de milioane de lire sterline încă din luna mai 2025 (aproximativ 66 de milioane de euro). Încă era disponibilă pe piață în septembrie 2026.

A avut şi probleme de sănătate

De asemenea, s-a aflat că Jody Scheckter a avut probleme grave de sănătate în timpul desfășurării procesului. Se pare că acesta a luat morfină pentru a calma durerile cauzate de o infecție. „Unele dintre întrebări nici măcar nu le-am auzit”, a declarat fostul pilot, în vârstă de 76 de ani, care a câștigat titlul mondial cu Ferrari în 1979.

Fostul pilot de Formula 1 a înființat o fermă ecologică în Hampshire, după încheierea carierei sale în cursele auto. Jody Scheckter afirmă că, în cazul în care nu va reuși să obțină anularea deciziei, consecințele financiare ar putea fi grave.

„Sper să nu fiu nevoit să intru în faliment. Ar fi o lovitură dureroasă. Un adevărat dezastru pentru mine”, a concluzionat sud-africanul. În 2024, fostul pilot de Formula 1 a scos la licitație multe dintre cele mai valoroase mașini de curse pe care le deținea, inclusiv câteva monoposturi Tyrrell și Ferrari cu care au fost câștigate campionate.