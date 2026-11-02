Rușii ridică în Kaliningrad un radar uriaș, care poate supraveghea tot spațiul aerian al Europei și să detecteze inclusiv avioane F-35

1 minut de citit Publicat la 23:01 02 Noi 2026 Modificat la 23:08 02 Noi 2026

Fosta stație radar sovietică „Duga”, de lîngă Cernobîl, un radar capabil să detecteze ținte aeriene dincolo de linia orizontului, similar, din punct de vedere al concepției, cu cel pe care rușii vor să-l construiască acum în Kaliningrad. Foto: Getty Images

Rusia e pe cale să finalizeze, în exclava Kaliningrad, construcția unei stații radar uriașe, care ar permite armatei ruse să monitorizeze spațiul aerian din întreaga Europă. Odată operaționalizată, stația radar ar putea detecta aeronave și rachete pe o rază de până la 3.000 de kilometri, informează The Moscow Times.

Complexul este construit în zona Gvardeisk, la 37 km de granița Kaliningradului cu Polonia.

Imaginile satelitare ICEYE arată trei rânduri de antene cu o lungime de peste 500 de metri fiecare. Întreaga zonă este înconjurată de un gard dublu.

Conform ediției poloneze a publicației Defense24, construcția a început în martie 2023 și este posibil să fie vorba despre un radar pe unde scurte, care se folosește de reflexia undelor radio din ionosferă, ceea ce permite detectarea obiectelor aeriene situate dincolo de linia orizontului.

Potrivit armatei ruse, radarul este capabil să urmărească simultan până la 10 mii de ținte aeriene, inclusiv avioane F-35.

Colonelul de rezervă al Forțelor Armate Lituaniene, Vaidotas Malinionis, a declarat că noul radar ar putea oferi comandamentului rus timp suplimentar pentru a lua decizii în cazul unui conflict cu NATO. Informațiile obținute cu ajutorul acestui radar pot fi folosite și la pregătirea operațiunilor ofensive ale Rusiei.

În același timp, datorită dimensiunii sale uriașe, radarul este o țintă ușor de lovit. Analistul militar leton Evija Dyatkovicha crede că radarul va ajuta, de asemenea, armata rusă să detecteze obiecte care zboară la joasă altitudine, inclusiv dronele.

Rusia va fi pregătită să folosească "toate armele" pe care le are, inclusiv armele nucleare, ca răspuns la un atac din partea Occidentului, a declarat președintele Vladimir Putin. Potrivit lui Malinionis, Rusia poate desfășura până la 100 de focoase nucleare în regiune. Surse de rang înalt din Polonia și Lituania cred că unele dintre aceste arme nucleare se află deja în regiunea Kaliningrad.