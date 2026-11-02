„Papagal ai fost, papagal ai rămas”, „șovin ordinar”. Scandal în Parlament pe proiectul AUR care vrea să schimbe Bálványos în Bălvăniș

4 minute de citit Publicat la 21:15 02 Noi 2026 Modificat la 21:15 02 Noi 2026

Ședința în plen a Camerei Deputaților din data de 2 noiembrie 2026. sursa foto: Agerpres

O replică pe care liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a prezentat-o drept „o vorbă veche în Ardeal” a pus capăt, luni, uneia dintre cele mai tensionate dezbateri din plenul Camerei Deputaților.

Csoma Botond i s-a adresat lui Dan Tănasă, inițiatorul proiectului prin care AUR vrea să schimbe numele stațiunii Bálványos din județul Covasna în „Bălvăniș”: „Numai pentru imbecili poate să fie asta o problemă, după părerea mea. Dați-mi voie să vă spun, am mai spus-o, avem o vorbă veche în Ardeal, către inculpat, «Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas»”.

Replica a venit la finalul unei discuții în care parlamentarii și-au aruncat unii altora acuzații de șovinism și trădare, ironii și jigniri, toate pornind de la numele unei stațiuni. Proiectul a fost depus de AUR în 2024, a fost deja respins de Senat, iar acum a ajuns pe ordinea de zi a Camerei Deputaților cu un raport de respingere. Votul final este programat pentru miercuri.

De ce vrea AUR schimbarea numelui

Dan Tănasă a deschis dezbaterea adresându-se în special colegilor din PNL și PSD, pe care i-a rugat să fie atenți, „pentru că de la USR și UDMR chiar nu am nicio așteptare”. Argumentul său principal este că stațiunea poartă în prezent doar un nume maghiar, situație pe care a descris-o drept „halucinantă, șocantă”.

„Legea se referă cu precizie la schimbarea denumirii stațiunii Bálványos, din județul Covasna, o stațiune care utilizează în momentul acesta o denumire exclusiv în limba maghiară. Colegii noștri din legislatura trecută, au inițiat în legislatura trecută o lege prin care să atribuim o denumire în limba oficială de stat, limba română”, a explicat deputatul AUR.

Pentru a arăta că nu este doar o idee a partidului său, Tănasă a invocat sprijinul Academiei Române, citind din răspunsul oficial primit de la aceasta.

„La baza acestei propuneri legislative, stă o adresă oficială a Academiei Române, nu e opinia noastră a celor de la AUR, e a Academiei Române. Care spune: «Propunerea de a da, sau de a reda, acestei localități și un nume românesc, în cazul acesta Bălvăniș, cu accentul specific al limbii române, nu limbii maghiare, este corectă și recomandăm Parlamentului României să o pună în aplicare»”, a susținut el.

Revenit ulterior la tribună, deputatul AUR a dat exemplul altor orașe din Transilvania care au denumiri oficiale în limba română, susținând că aceeași regulă ar trebui aplicată și în cazul stațiunii din Covasna.

„Pe unii îi deranjează limba oficială de stat, există limba maghiară, oficială, de stat, dar e dincolo, în partea cealaltă, în Ungaria. În România, sistemul administrativ romanesc are limba oficială, română. Că de aia îi zice Cluj-Napoca și nu îi zice Kolozsvár. De aia îi spune Sfântul Gheorghe și nu îi spune Sepsiszentgyörgy. La Miercurea Ciuc îi spune Miercurea Ciuc, nu Csíkszereda”, a spus el.

Tot atunci, Tănasă și-a îndreptat critica spre liberali, pe care i-a numit „trădătorii ordinari de țară”, pentru că „au căzut”, după ce, la începutul dezbaterii, le ceruse, alături de cei de la PSD, să folosească limba oficială a statului.

UDMR: „Bálványos, un nume care a supraviețuit și comunismului”

Pentru deputații UDMR, inițiativa nu are nimic de-a face cu administrația, ci este un atac la adresa identității maghiare. Miklós Zoltán a amintit că numele Bálványos a trecut prin Imperiul Austro-Ungar, prin cele două războaie mondiale și prin regimul Ceaușescu, afirmând că „naționalismul AUR merge mai departe decât regimul comunist, vrea să șteargă acest nume de pe hartă”. Tot el a spus că „inculpatul antevorbitor nu prea cunoaște istoria despre care vorbește”.

„Ce vă deranjează așa de mult? Faptul că este un nume de origine maghiară? Faptul că amintește de istoria și identitatea minorității maghiare din Transilvania? Să nu ne ascundem după deget, aceasta nu este o inițiativă administrativă, este o nouă manifestare a unei politici naționaliste, care vede identitatea maghiară ca o problemă care trebuie eliminată”, a declarat deputatul UDMR.

„Șovin ordinar”

Colegul său, Szabó Ödön, a mers mai departe și l-a numit pe Tănasă „un șovin ordinar”, explicând că și în alte zone ale țării se păstrează denumiri istorice ale comunităților locale.

„Este un șovin datorită faptului că nu respectă o tradiție locală a unei comunități de a folosi limba. Pe de altă parte, a atacat comunitatea maghiară, pentru că cei care cunosc geografia, știu că există o serie de denumiri în Transilvania, inclusiv în județul Timiș, în care se folosește denumirea veche a comunității germane”, a declarat acesta.

Szabó Ödön a adăugat că, dacă acest proiect este singura soluție a AUR pentru problemele României, „înseamnă că sunteți jalnici”.

Bocanc, cizmă, maramă și gulaș

Un alt moment ironic al dezbaterii i-a aparținut deputatului USR Emanuel Ungureanu, care a pornit de la o declarație simplă: „E superb la Bálványos și așa trebuie să rămână numele acestei localități superbe”.

Ungureanu a citit apoi o listă de cuvinte pe care românii le folosesc zilnic fără să știe că vin din maghiară, de la bocanc, cizmă și șurub, până la clește și oraș, întrebându-i râzând pe cei de la AUR „cum o să ziceți la gulaș, cu ce schimbați?”.

„Să știți, când mergeți de Ziua Națională și vă îmbrăcați femeile în maramă, să știți că maramă, tot din maghiară e. Sunteți penibili, asta-i din limba română”, le-a transmis deputatul USR.

Din partea PNL, deputatul Gheorghe Andrei-Daniel a intervenit „naționalismul este complet străin de șovinism”.

„Care e problema?”

Înainte de replica ce avea să încheie dezbaterea, Csoma Botond a spus că nu vrea să se întoarcă împotriva nimănui, dar că nu înțelege de ce deranjează faptul că stațiunea poartă numele Bálványos atât în maghiară, cât și în română.

„Noi nu avem nimic împotriva limbii române. Care e problema?”, a întrebat liderul deputaților UDMR.

Răspunsul îl vor da deputații miercuri, când proiectul AUR va fi supus votului final, cu propunerea de respingere.