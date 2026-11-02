Benzinăriile din Rusia rămân fără motorină după ce Moscova a expediat urgent combustibilul către SUA

Benzinăriile private din regiunea Leningrad au început să distribuie în limite stricte. Foto: Profimedia Images

Acordul anunțat de Donald Trump cu Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească a contribuit la apariția unei penurii de combustibil în nord-vestul Rusiei. În Sankt Petersburg, motorina mai este disponibilă la mai puțin de 40% dintre benzinării, față de aproximativ 70% la sfârșitul lunii octombrie, iar unele stații au introdus limite de alimentare și s-au format cozi de zeci de minute. Un economist german indică posibile probleme logistice după redirecționarea unor cantități de combustibil către export, potrivit The Moscow Times.

În puțin peste o săptămână, motorina a dispărut din aproape jumătate dintre stațiile care o vindeau la sfârșitul lunii octombrie: disponibilitatea era de aproximativ 70%. Drept urmare, deficitul de motorină s-a apropiat de vârful crizei combustibililor de la sfârșitul lunii iulie, când au fost impuse restricții benzinăriilor din Sankt Petersburg, iar disponibilitatea motorinei a scăzut la 40% sau mai puțin din numărul de stații.

Benzinăriile private din regiunea Leningrad au început să distribuie în limite stricte, până la 30-50 de litri per mașină, relatează Rosbalt.

În fața benzinăriilor din oraș s-au format cozi de patruzeci de minute. „În general, Rusia produce suficientă motorină”, notează Kluge. Exporturile către SUA au fost probabil organizate în grabă din portul baltic Primorsk, aproape de Sankt Petersburg, și au apărut „probleme logistice”, sugerează expertul.

O penurie de motorină a avut loc și în regiunea Sverdlovsk, unde unele benzinării au impus restricții, în timp ce stațiile Tatneft au încetat complet să vândă. Pe 26 octombrie, guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervișov, a raportat „penurie de motorină ”. Potrivit grupului de lucru, motorina nu era disponibilă la 29 din cele 214 benzinării din regiune.

Acordul Trump-Putin ar putea fi „rău” pentru companiile americane

Trump a anunțat „acordul privind motorina” cu Putin pe 9 octombrie. El a spus că Rusia a fost de acord să furnizeze peste 300.000 de tone de combustibil piețelor americane și globale în octombrie, alte 500.000 de tone în noiembrie și 1 milion de tone imediat după aceea. Kremlinul a numit decizia „benefică reciproc” și „în interesul piețelor globale”. Trump a declarat-o „un acord foarte bun” și i-a mulțumit lui Putin pentru aceasta. „Țara noastră va primi o cantitate foarte mare de combustibil”, a spus Trump .

Conform estimărilor GreenPeace , șapte petroliere, inclusiv cele aflate sub sancțiuni, sunt implicate în livrări de motorină rusească. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor extinse de relații publice și a reducerilor oferite, până acum a fost dificil să se găsească cumpărători pentru combustibilul rusesc în Statele Unite. Potrivit publicației The Washington Times, companiile americane se tem de repercusiuni legale din cauza comerțului cu motorină rusească, care este interzisă prin sancțiuni din 2022. În cele din urmă, combustibilul ar putea fi transportat în Brazilia, potrivit analiștilor de la Rapidian Energy.

SUA nu au nevoie de motorină rusească pentru că sunt un exportator net de motorină, ceea ce înseamnă că produc mai mult decât consumă și vând diferența, notează Kluge. În realitate, Moscova și Washingtonul sunt concurenți pe piața globală a motorinei, iar acordul Trump-Putin ar putea fi „rău” pentru companiile americane, consideră expertul.