Un căutător de comori a găsit un pandantiv din aur, vechi de 1.000 de ani. Experţii cred că artefactul ar fi "Mâna lui Dumnezeu"

2 minute de citit Publicat la 22:35 02 Noi 2026 Modificat la 22:35 02 Noi 2026

Un căutător de comori a găsit un pandantiv din aur, vechi de 1.000 de ani. Experţii cred că artefactul ar fi "Mâna lui Dumnezeu". *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un căutător de comori a dat lovitura în timp ce explora cu detectorul de metale un teren agricol din Hampshire, un comitat ceremonial în sudul Angliei, unde a descoperit un pandantiv din aur, vechi de 1.000 de ani. Experții cred că artefactul ar putea reprezenta "Mâna lui Dumnezeu", relatează Fox News. "Mi-am dat seama imediat că era ceva cu totul deosebit și am recunoscut că era de origine anglo-saxonă", a declarat Nick Berry, vânător de comori.

În vârstă de 58 de ani, Nick Berry este tată a doi copii şi locuieşte în Northampton, Anglia şi a găsit un pandantiv din aur vechi de aproximativ 1.000 de ani, în timp ce făcea detectări de metale pe un teren agricol din Ashmansworth, un sat din comitatul Hampshire, potrivit Bournemouth News and Picture Service (BNPS).

Terenul agricol se află în apropierea Castelului Highclere, conacul din secolul al XIX-lea, devenit cunoscut mai ales ca loc de filmare pentru serialul "Downton Abbey". Nick Berry a declarat că artefactul era aproape intact după ce a îndepărtat noroiul de pe el.

"Eram trei persoane care căutam, iar eu mă aflam la mijloc. Am primit un semnal foarte bun. Am săpat și, când m-am uitat în groapă, am văzut imediat strălucirea aurului", a povestit britanicul într-un interviu, conform Fox News.

Căutătorul de comori a mai adăugat că a avut "o senzație foarte ciudată și s-a simțit destul de emoționat" în momentul în care a scos artefactul din pământ.

"Pur și simplu am privit fix la el. Mi-am dat seama imediat că era ceva foarte diferit și am putut spune că era de origine anglo-saxonă. Practic detectarea metalelor de peste 30 de ani și nu am mai văzut niciodată ceva asemănător. Toți cei cu care am vorbit despre această descoperire au spus același lucru", a mai precizat Nick Berry.

Se estimează că artefactul datează din secolul al IX-lea sau al X-lea. Potrivit BNPS, acesta ar fi putut fi purtat ca pandantiv de către o persoană înstărită sau cu un statut social înalt.

Fotografiile dezvăluie artefactul strălucitor, în formă de mână, pe a cărui suprafață se observă mai multe mici adâncituri.

"Mâna a avut întotdeauna o semnificație simbolică puternică. De exemplu, atunci când dai mâna cu cineva, îi arăți acelei persoane că nu ai nicio armă în mână", a mai spus Berry.

BNPS a mai transmis că nu au fost descoperite alte artefacte în apropiere, ceea ce sugerează că pandantivul de aur ar fi putut fi pierdut accidental de proprietarul său în urmă cu mai bine de 1.000 de ani.

Nick Berry a raportat descoperirea unui responsabil local pentru evidența și înregistrarea obiectelor arheologice descoperite întâmplător, iar artefactul a fost trimis ulterior la Muzeul Britanic pentru a fi examinat. Pandantivul din aur a fost declarat comoară, a mai notat BNPS.

Conform procedurii privind bunurile clasificate drept tezaur, Berry și proprietarul terenului ar putea primi o sumă de bani, stabilită în funcție de valoarea de piață a pandantivului, în cazul în care acesta este achiziționat de un muzeu sau de o altă instituție publică.