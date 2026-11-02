Trump sugerează că l-ar putea grația pe Elon Musk, dacă democrații câștigă alegerile din SUA și vor ancheta contractele sale cu statul

1 minut de citit Publicat la 22:34 02 Noi 2026 Modificat la 22:34 02 Noi 2026

Democrații din Camera Reprezentanților cer anchetarea contractelor lui Musk cu statul, în calitate de CEO al SpaceX, precum și activitatea sa la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, în mandatul președintelui Donald Trump. FOTO: Hepta

Președintele Donald Trump a spus luni că l-ar proteja pe Elon Musk, dacă membrii Partidului Democrat din SUA l-ar investiga pe șeful companiilor SpaceX și Tesla, după alegerile midterm, pentru Congresul american. Trump a sugerat, de asemenea, inclusiv posibilitatea acordării unei „grațieri preventive” pentru angajații acestor companii și a persoanelor din anturajul lui Musk, în cazul în care democrații ar declanșa o astfel de investigație, informează Axios.

Viitorul administrației Trump și capacitatea președintelui SUA de a-și implementa programul politic depind de rezultatul acestor alegeri de la jumătatea mandatului, pentru Congresul SUA. Sondajele arată că democrații dețin un avans considerabil și au șanse mari să preia controlul atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senatul american.

Într-un interviu pentru podcastul „Pod Force One”, publicat luni dimineață, gazda Miranda Devine l-a întrebat pe Donald Trump despre zvonurile legate de Musk, legate de o posibilă investigare sau confiscare a bunurilor sale.

„Sunt doar vorbe. Dar dacă sunt vorbe, va trebui să îi protejăm”, a spus președintele SUA, Donald Trump.

Axios notează că Elon Musk a cheltuit aproape jumătate de miliard de dolari împotriva democraților, în campania electorală pentru alegerile midterm. Miliardarul american a adăugat că „va fi sfârșitul democrației”, dacă Partidul Democrat din SUA va câștiga Casa Albă și alegerile pentru Congres, în 2028.

„Aș face asta dacă aș avea nevoie. Sigur”, a spus Trump, despre o eventuală grațiere, în cazul lui Musk și angajaților companiilor sale. „Nici măcar nu m-aș gândi la asta. Aș face-o”, a adăugat președintele SUA.

Până în luna octombrie, conform Reuters, Elon Musk a cheltuit aproximativ 366 de milioane de dolari pentru alegerile americane de la jumătatea mandatului din 2026, dintre care 276 de milioane doar din luna iulie, în încercarea de a-i ajuta pe republicani să-și păstreze controlul asupra Congresului, chiar dacă șansele democraților de a recâștiga Camera Reprezentanților și Senatul SUA au crescut.

Generozitatea lui Musk, despre care a relatat anterior publicația New York Times, face ca cel mai bogat om din lume să devină, probabil, cel mai mare donator politic individual din cadrul scrutinelor din acest an, potrivit datelor privind finanțarea campaniilor electorale.

Miza este uriașă pentru Elon Musk, în contextul în care democrații din Camera Reprezentanților solicită anchete privind contractele sale cu statul, în calitate de CEO al companiei aerospațiale SpaceX, precum și activitatea sa la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, în mandatul președintelui Donald Trump.