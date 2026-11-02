Avertismentul lui Xi Jinping, despre războiul din Iran: „Nu trebuie să devină un câmp de luptă între marile puteri”

2 minute de citit Publicat la 22:34 02 Noi 2026 Modificat la 22:34 02 Noi 2026

China este dispusă să consolideze comunicarea și coordonarea cu țările arabe, inclusiv cu statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. Sursa foto: Hepta

Orientul Mijlociu și regiunea Golfului nu ar trebui să devină un câmp de luptă pentru rivalitatea dintre marile puteri, iar China este dispusă să colaboreze cu națiunile arabe pentru a obține o pace durabilă, i-a transmis luni președintele chinez Xi Jinping sultanului din Oman, potrivit Reuters.

În mod tradițional, China a jucat un rol diplomatic discret în Orientul Mijlociu, însă și-a intensificat eforturile pentru a contribui la atenuarea tensiunilor în contextul conflictului dintre SUA-Israel și Iran, o situație care a perturbat navigația în strâmtoarea Ormuz și a dus la creșterea costurilor globale pentru energie și transport maritim.

Xi i-a spus sultanului din Oman, Haitham bin Tariq al-Said, că lumea traversează schimbări profunde.

„Regiunea Orientului Mijlociu și a Golfului nu ar trebui să devină o arenă pentru rivalitatea dintre marile puteri sau pentru conflicte geopolitice. Pacea și stabilitatea în regiune necesită eforturi comune de susținere și protejare din partea tuturor părților implicate”, a declarat Xi, conform Ministerului chinez de Externe.

Implicarea Chinei în conflictele din Orientul Mijlociu

China a fost constant angajată în eforturile de a opri conflictul și speră să contribuie cu „înțelepciune și soluții la rezolvarea dilemelor de securitate din regiune”, a adăugat el.

China este dispusă să consolideze comunicarea și coordonarea cu țările arabe, inclusiv cu statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, pentru a lucra împreună la restabilirea păcii și la obținerea unei stabilități și securități durabile, a precizat Xi.

Într-o declarație comună care conține 20 de puncte, ambele părți au convenit asupra necesității reluării unei navigații normale și sigure în strâmtoarea Ormuz. De asemenea, țările au făcut apel la SUA și Iran să opteze pentru soluții pașnice, să revină la acordul încheiat în luna iunie, care vizează încetarea conflictului, și să reia dialogul.

Ministerul chinez de Externe a anunțat, tot luni, că Zhai Jun, emisarul special al Chinei pentru Orientul Mijlociu, va efectua în această lună vizite în Iran, Oman și Arabia Saudită.

Haitham a sosit duminică la Beijing pentru o vizită de două zile; este prima vizită a unui șef de stat omanez în China de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, în 1978.

Potrivit presei de stat din Oman, Haitham i-a transmis lui Xi că guvernul său apreciază profund pozițiile Chinei cu privire la chestiunile cheie care vizează regiunea.

„Considerăm că dezvoltarea și stabilitatea sunt indisolubil legate”, a afirmat el. „Prosperitatea națiunilor necesită un mediu definit prin securitate, pace, respectarea suveranității statale și respectarea dreptului internațional, un mediu în care disputele sunt soluționate pe cale pașnică.”

China, cel mai important partener comercial al Omanului

De asemenea, el a afirmat că Omanul este deschis încheierii unui acord bilateral preferențial privind comerțul și investițiile cu China.

„Suntem încrezători că un astfel de acord ar deschide noi oportunități pentru comerț și investiții, facilitând și intensificând schimburile comerciale și investiționale dintre cele două națiuni ale noastre”, a declarat Haitham.

China este cel mai mare partener comercial al Omanului, legăturile în domeniul turismului și al afacerilor fiind consolidate prin zboruri directe între Beijing și Muscat, operate începând din luna noiembrie a anului trecut.

Omanul, care exportă țiței și produse energetice către China, urmărește, de asemenea, să își dezvolte în continuare lanțurile de aprovizionare în sectorul energiei regenerabile și comerțul digital.

În declarația comună se precizează că cele două țări au convenit să aprofundeze cooperarea practică în sectorul petrolului și al gazelor naturale, precum și să extindă colaborarea în noi domenii energetice, cum ar fi energia solară fotovoltaică, energia eoliană, transportul și transformarea energiei electrice, precum și stocarea energiei.