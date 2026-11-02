"Cel mai urât iaht din lume" stă de patru ani în Trieste. Italienii sunt nervoși că plătesc 30.000 de dolari/zi și nu scapă de el

4 minute de citit Publicat la 22:35 02 Noi 2026 Modificat la 22:36 02 Noi 2026

Contribuabilii italieni plătesc de peste patru ani zeci de milioane de dolari pentru întreținerea iahturilor de lux ale oligarhilor ruși. FOTO: Profimedia Images

Contribuabilii italieni plătesc de peste patru ani zeci de milioane de dolari pentru întreținerea iahturilor de lux ale oligarhilor ruși, sechestrate după invazia Rusiei în Ucraina. Doar „Sailing Yacht A”, nava miliardarului Andrei Melnicenko, blocată în portul Trieste, costă statul italian aproximativ 30.000 de dolari pe zi, potrivit primarului orașului, Roberto Dipiazza. Italienii sunt nervoși, deoarece spun că este cel mai urât iaht din lume, scrie CNN.

"Sailing Yacht A", unul dintre cele mai mari velieri din lume, evaluat la circa 600 de milioane de dolari, se afla la Trieste pentru reparații în martie 2022. Atunci, după invadarea Ucrainei, Europa a impus sancțiuni dure și a confiscat activele rusești.

Printre ele s-a aflat și iahtul de 143 de metri al lui Melnicenko, poreclit cândva "cel mai urât iaht din lume". Localnicii, care au ajuns să îl detesteze, îi spun simplu "A".

Proiectat de designerul Philippe Starck, iahtul are un aspect fantomatic, cu ferestre abia vizibile într-o carcasă de oțel blindat. Cele trei catarge din fibră de carbon sunt înalte cât o clădire cu opt etaje, iar silueta lor a devenit o prezență permanentă în portul unde acostează săptămânal zeci de nave de croazieră.

În septembrie 2025, primarul Roberto Dipiazza a deschis public discuția despre cine plătește acostarea și întreținerea iahtului. El a numit situația "o rușine" și a amenințat că va vinde nava sau o va scoate din port. Potrivit lui Dipiazza, costurile cu echipajul de 20 de oameni, combustibilul pentru generatoare, curățenia, paza și asigurarea, ajung la aproximativ 30.000 de dolari pe zi, adică aproape 11 milioane de dolari pe an.

Legea italiană prevede că o navă sechestrată trebuie întreținută și nu poate fi lăsată să ruginească sau să se scufunde

Dacă sancțiunile vor fi ridicate, Melnicenko va trebui să returneze toți banii ca să își recupereze iahtul. "Până la urmă, îi va fi mai ieftin să își cumpere un iaht nou decât să ne dea înapoi tot ce am cheltuit", a spus primarul. "Și noi ce facem atunci? Am putea plăti ani de zile pentru această monstruozitate."

Melnicenko, bancher și industriaș cu o avere estimată la 20 de miliarde de dolari, a contestat sechestrul în 2022. El a susținut că iahtul nu este al lui, ci al companiei Valla Sails, prin intermediul unui fond creat de soția sa. Cazul a ajuns până la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a decis în 2025 că Italia are dreptul să păstreze iahtul sub sechestru, dar și obligația să îl întrețină.

"Sailing Yacht A" nu este singurul caz. În portul Marina di Carrara, din Toscana, superiahtul Scheherazade, de 142 de metri și cu șase punți, stă ascuns în spatele unor ziduri înalte. Oficial, ar fi înregistrat pe numele lui Eduard Hudainatov, director la Rosneft, însă liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi a susținut, cu argumente credibile, că iahtul îi aparține de fapt lui Vladimir Putin.

Pe 28 august, iahtul a ieșit din port spre Riviera italiană, escortat de forțele de securitate. S-a întors după zece ore. Compania Italian Sea Group, la al cărei doc este ancorat, a spus că au fost teste tehnice de întreținere.

Evaluat la 700 de milioane de dolari, Scheherazade are, printre altele, două heliporturi și o piscină care se transformă în ring de dans.

Taxa de acostare fusese plătită până în septembrie, potrivit documentelor consultate de CNN, dar Italian Sea Group nu spune cine a plătit-o sau cine o plătește acum. Presa locală scrie că, de la sechestru, contribuabilii toscani au plătit peste 15 milioane de dolari pentru echipajul minim, format din britanici și ruși. Anul trecut, o echipă de filmare care a încercat să se apropie de iaht a fost alungată cu drone și tunuri cu apă.

Pe lângă echipaj, statul plătește și paza care împiedică pe oricine să se apropie de navă și se asigură că aceasta nu pleacă din port.

Italia mai întreține și Lady M, un iaht de 64 de metri al lui Alexei Mordașov, apropiat al lui Putin și acționar majoritar la Severstal, cea mai mare companie siderurgică din Rusia. Averea lui Mordașov este estimată de Forbes la aproape 37 de miliarde de dolari. Iahtul, sechestrat la Imperia, i-a costat până acum pe italieni circa 2 milioane de dolari.

În apropiere este întreținut și iahtul Lena, de 38 de metri, al lui Ghennadi Timcenko, un alt aliat al lui Putin.

Toate aceste nave au echipaje plătite de statul italian

Printre costuri se numără și aerul condiționat, care trebuie să funcționeze permanent ca să nu apară mucegai.

Și alte țări europene plătesc pentru iahturile sechestrate. Germania întreține Dilbar, evaluat la 800 de milioane de dolari, care a aparținut surorii magnatului rus Alișer Usmanov. Franța plătește pentru Amore Vera, iahtul lui Igor Secin, iar Spania pentru Tango, al oligarhului Viktor Vekselberg.

Unele state au reușit să scape de aceste costuri. Gibraltarul a vândut la licitație iahtul Axioma, de 72 de metri, al magnatului Dmitri Pumpianski, pentru aproximativ 37,5 milioane de dolari. Statele Unite au vândut mai multe nave, printre care și Amadea, al politicianului rus Suleiman Kerimov.

Alte țări, unde legea nu le obligă, nu plătesc deloc întreținerea. În Muntenegru, iahtul Luminosity, de 108 metri, al oligarhului Andrei Guriev, a fost lăsat să ruginească. Autoritățile au încercat să îl vândă în 2024 cu 135 de milioane de euro, dar vânzarea a fost blocată, iar nava se degradează în continuare în portul Tivat.

Premierul italian Giorgia Meloni susține ferm menținerea sancțiunilor împotriva oligarhilor apropiați de Putin și a avertizat luna trecută că orice relaxare sau înțelegere cu Moscova ar fi "o alegere foarte riscantă". Mulți italieni, la fel ca primarul din Trieste, cred însă că nu contribuabilii ar trebui să plătească pentru jucăriile oligarhilor.